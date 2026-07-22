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Huawei
távközlés
kiberbiztonság

Brutálisan sokba kerülhet Brüsszelnek a Huawei kitiltása: kiszámolták a pontos összeget

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Az európai távközlési hálózatokból a Huawei és a ZTE berendezéseinek lecserélése akár 30-40 milliárd euróba is kerülhet, ami a távközlési szolgáltatókat képviselő GSMA szerint többszöröse az Európai Bizottság becslésének. A költségek mértéke ugyanakkor vitatott: szakértők szerint a GSMA számításai túlbecsülhetik a tényleges többletterhet, mert nem veszik figyelembe a hálózatok egyébként is esedékes modernizációját.
VG
2026.07.22, 14:09

Az európai távközlési szolgáltatókat képviselő GSMA szerint az Európai Unió távközlési hálózataiból a kínai Huawei és ZTE berendezések lecserélése lényegesen drágább lesz, mint azt az Európai Bizottság korábban becsülte. Míg a Bizottság összesen 10-13 milliárd eurós költséggel számol, a GSMA szerint a teljes kiadás elérheti a 30-40 milliárd eurót – írja a Politico.

A GSMA szerint a teljes kiadás elérheti a 30-40 milliárd eurót
A GSMA szerint a teljes kiadás elérheti a 30-40 milliárd eurót/Fotó: XY

A GSMA bruttó költségekkel számol?

A szervezet becslése alapján a mobilhálózatokban működő úgynevezett magas kockázatú beszállítók eszközeinek kiváltása 16-22 milliárd euróba kerülne, a vezetékes hálózatokban további mintegy 5 milliárd eurót, a szállítóhálózatokban pedig 9-12 milliárd eurót emésztene fel. Emellett a GSMA szerint 2027 és 2030 között további 8,5 milliárd eurós többletköltséget okozhat a beszállítói verseny csökkenése és az ebből fakadó áremelkedés.

A kérdés ugyanakkor vitatott.

Hosuk Lee-Makiyama, az ECIPE kutatóintézet igazgatója szerint a GSMA bruttó költségekkel számol, és nem veszi figyelembe azokat a berendezéscseréket, amelyek a hálózatok természetes megújítása során egyébként is megtörténnének. Véleménye szerint az ilyen tételek levonásával a végső összeg közelebb állna az Európai Bizottság becsléséhez.

A vita hátterében az Európai Unió azon terve áll, hogy a készülő kiberbiztonsági szabályozás keretében kizárja a magas kockázatúnak minősített beszállítókat – köztük a Huawei-t és a ZTE-t – az európai távközlési infrastruktúrából.

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