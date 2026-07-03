Deviza
EUR/HUF352,86 -0,32% USD/HUF308,26 -0,52% GBP/HUF411,69 -0,37% CHF/HUF384,02 -0,31% PLN/HUF82,33 -0,24% RON/HUF67,39 -0,34% CZK/HUF14,59 -0,23% EUR/HUF352,86 -0,32% USD/HUF308,26 -0,52% GBP/HUF411,69 -0,37% CHF/HUF384,02 -0,31% PLN/HUF82,33 -0,24% RON/HUF67,39 -0,34% CZK/HUF14,59 -0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 533,77 +0,56% MTELEKOM2 672 +0,45% MOL3 896 +2,46% OTP46 810 +0,21% RICHTER12 130 +0,16% OPUS356,5 -2,38% ANY7 820 +0,26% AUTOWALLIS142,5 -0,35% WABERERS5 080 +2,56% BUMIX9 300,99 -0,15% CETOP4 717,54 +1,62% CETOP NTR3 026,41 +0,28% BUX142 533,77 +0,56% MTELEKOM2 672 +0,45% MOL3 896 +2,46% OTP46 810 +0,21% RICHTER12 130 +0,16% OPUS356,5 -2,38% ANY7 820 +0,26% AUTOWALLIS142,5 -0,35% WABERERS5 080 +2,56% BUMIX9 300,99 -0,15% CETOP4 717,54 +1,62% CETOP NTR3 026,41 +0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gumigyártó
Olaszország
Kína

Cseh fegyvermilliárdosok legyeskednek a legendás gumigyártó körül - a kínak kiszorítása a cél

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új fordulat jöhet a Pirelli történetében: két cseh milliárdos érdeklődik a kínai Sinochem részesedésének egy része iránt. A világ egyik legismertebb gumigyártójában akár 10-20 százalékos tulajdonrész is gazdát cserélhet, miközben Olaszország már korábban korlátozta a kínai befektető befolyását.
Gergely Máté
2026.07.03, 11:02

Új tulajdonosok kopogtattak be a világ egyik legismertebb gumigyártójához: két cseh milliárdos érdeklődik a Pirelli kínai nagytulajdonosának részesedése iránt. Ez nemcsak üzleti szempontból jelentős, az olasz kormány ugyanis már korábban korlátozta a kínai Sinochem befolyását a vállalatban. Ha létrejön a tranzakció, az tovább csökkentheti Kína szerepét az ikonikus olasz márkában.

Cseh fegyvermilliárdosok vásárolják meg a legendás gumigyártót
Cseh fegyvermilliárdosok szállnának be a legendás gumigyártóba/ Fotó: Andrei Kholmov

Az olasz Corriere della Sera értesülése szerint Michal Strnad, a Czechoslovak Group (CSG) fegyveripari vállalat tulajdonosa, valamint Pavel Tykac energetikai milliárdos közösen vásárolna meg a Sinochem Pirelliben lévő részesedéséből egy 10-20 százalékos csomagot.

A jelenlegi tőzsdei árfolyam alapján a Pirelli piaci értéke mintegy 7,5 milliárd euró (nagyjából 3000 milliárd forint), így egy ekkora részvénycsomag értéke 750 millió és 1,5 milliárd euró (300–600 milliárd forint) közé tehető.

A két érdeklődő komoly pénzügyi háttérrel rendelkezik. A 33 éves Michal Strnad a Czechoslovak Group mintegy 85 százalékát birtokolja. A vállalat Európa egyik leggyorsabban növekvő hadiipari szereplője, amely lőszereket, páncélozott járműveket és egyéb katonai eszközöket gyárt, emellett Olaszországban a Fiocchi Munizioni és a Perazzi fegyvergyártó márkák is hozzá tartoznak. A CSG az amszterdami tőzsdén jegyzett vállalat, piaci értéke megközelíti a 14 milliárd eurót (mintegy 5600 milliárd forint).

Üzlettársa, a 62 éves Pavel Tykac a Sev.en Global Investments energetikai holding egyedüli tulajdonosa. Cége Európában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban is aktív az energiapiacon, személyes vagyonát pedig mintegy 8 milliárd euróra (közel 3200 milliárd forintra) becsülik.

Az olasz kormány már csökkentette Kína mozgásterét

A tranzakció ugyanakkor korántsem tekinthető biztosnak. A lap forrásai szerint a tárgyalások eddig elsősorban az árazáson akadtak el. A Sinochem korábban más befektetők ajánlatait sem fogadta el, ami miatt több piaci szereplő úgy véli, hogy a kínai vállalat nem pusztán magasabb árat szeretne elérni, hanem politikai üzenetet is közvetít: Peking nem kíván könnyen kivonulni egy stratégiai jelentőségű nyugati vállalatból.

A kínai tulajdonos mozgástere ráadásul már korábban is szűkült

Az olasz kormány idén tavasszal az úgynevezett golden power szabályok alkalmazásával korlátozta a Sinochem jogköreit a Pirelliben.

Az intézkedés célja az volt, hogy megvédjék a vállalat amerikai üzleti érdekeit és technológiai pozícióit. Ennek értelmében a kínai részvényes az igazgatósági jelölések során a 15 tagú testületbe csak három jelöltet állíthatott, akik közül egyik sem töltheti be sem a vezérigazgatói, sem az elnöki tisztséget. A Sinochem bíróságon támadta meg a döntést.

A múlt heti részvényesi közgyűlésen végül a Camfin által támogatott igazgatósági lista kapott többséget, ezt követően pedig az igazgatótanács ismét Marco Tronchetti Proverát választotta meg a Pirelli ügyvezető elnökének.

Kapcsolódó

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu