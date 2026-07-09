Gigantikus új autógyár épülhet Magyarországon, ez lehet az első a Tisza-kormány alatt: megvan a pontos helyszín – nagyon közel a bejelentés
A szegedi BYD gyár mellé egy újabb hatalmas kínai autóipari beruházás is Magyarországra, egész pontosan Pécsre érkezhet. A BYD-val egy ligában játszó Great Wall Motor (GWM) ugyanis egy ideje már keresi első európai, kifejezetten az itteni piacra termelő gyárának helyszínét, s legkésőbb tavaly ősz óta lehet hallani értesüléseket arról, hogy Pécs igen jó eséllyel a vállalat végső listájának élbolyában szerepelhet. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezetői feladatait tegnapig ellátó Joó István utolsó vezérigazgatói posztjában Pécsre utalt egy új óriásberuházás helyszínéül, akkor talán nem tűnik megalapozatlannak az ezzel kapcxsolatos várakozás. Azt ugyaanakkor már tudjuk, melyik autóipari beruházás nem Magyarországot választotta.
Teslától indultunk, de GWM lehet belőle
Amikor 2019-ben Elon Musk bejelentette, hogy a Tesla első európai gyára Berlinben épül meg, akkor egy álom ha nem is véglegesen, de egy időre biztosan szertefoszlott: a Tesla nem Magyarországot választotta első európai Gigafactory-ja helyszínéül. Annak reménye azonban, hogy egy következő gyárhelyszín-választásnál Magyarország lehet befutó, nem múlt el, bár mint Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter tavaly novemberben a Világgazdaságnak nyilatkzova elmondta: Európában inkább a kínai gyártóknak kedvez az elektromosautó-piac. Ezért a korábbi miniszter a BYD mellett inkább egy újabb nagy kínai gyártó magyarországi, pécsi megtelepülését tette valószínűbbé (SAIC vagy a tulajdonában álló MG), mintsem a Tesláét.
Idén tavasszal azonban kiderült: a SAIC Spanyolországot választja, és nem Magyarországot. Ugyanakkor még így is maradt olyan nagy kínai gyártó, aki Pécs mellett dönthet. Ez lehet a GWM, akit nagyjából a fenti Nagy Márton-nyilatkozattal egyidőben hoztak hírbe Magyaországgal, Pécs városával. A GWM a BYD receptjével kivánt főzni Európában: brutális termelési volumenre képes óriásgyár felhúzásával ráereszteni technikai értelemben is egyre versenyképesebb járműveit az európai piacra, és 2030-ra elérni azt, hogy a külföldön eladott autóik mennyisége elérje az évi egymilliót.
Pécs ideális helyszín lenne
A kínaiak nyilvánvalóan pontosan látják azt – ezt összeállításunkban bemutattuk –, hogy Pécs és környéke ideális helyszín lehet egy európai bázis létrehozásához, mely egészen biztosan nagyobb léptéket képvisel egy hídfőállásánál – különösen, hogy ha a versenytársa figyelnek, akkor egy egész elektromosautó-ökoszisztéma kialakítása is céljuk lehet. (Ehhez ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy bár a vállalat rohamtempóban fejleszti az elektromos flottáját, a jelenlegi eladási statisztikák alapján a gyártásuk nagyobb részét, kb. 70-75%-át továbbra is a benzines, dízeles és hibrid modellek teszik ki.)
Korábban, 2021-ben
- a cégnek volt közép-európai összeszerelő üzeme a bulgáriai Bahovicában, valamint
- európai központja Münchenben, ám azt a németországi irodát 2024-ben bezárták a hatékonyabb működés érdekében.
Az európai terjeszkedés a cég 2026-os átfogó európai visszatérési stratégiájának a része, amelynek keretében tíz új modellt dobnak piacra. Az is bizonyos, hogy Magyarország mellett Spanyolország van versenyben a GWM-nél.
Ez utóbbi vonatkozás kapcsán bemutattuk, hogy a GWM a BYD nyomdokaiba lépne . A cég új stratégiája az export és a külföldi gyártás felfuttatására alapoz, s jól halad ezen az úton a BYD egyik legnagyobb riválisa. A Pécs melletti gigagyárépítésben (is) gondolkodó GWM a benzines autók gyártásának híve is maradt, s az orosz piacon a Renault örökébe lépett.
Így bár hivatalos bejelentés még nincs, de az előzmények alapján nem lenne váratlan, hogy az egyelőre főként benzines autókat gyártó GWM Pécsre hozná európai gyártóbázisát, ezzel egy újabb óriásberuházást megvalósítva Magyarországon, mely önmagában mérhető arányban járulhat hozzá a GDP bővüléséhez.