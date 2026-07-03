Orosz-ukrán háború: megbecsülték az áldozatok pontos számát – véresebb már, mint Sztálingrád ostroma volt

Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója eddig mintegy 450 ezer halálos áldozatot követelhetett az orosz fegyveres erők körében, miközben a háború teljes katonai vesztesége meghaladhatta a kétmillió főt – áll a washingtoni székhelyű Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) friss elemzésében, írja a CNN.

A háború teljes katonai vesztesége meghaladhatta a kétmillió főt/Fotó: Shutterstock

A háború áldozatai

A tanulmány szerint Oroszország összesen mintegy 1,4 millió katonai veszteséget szenvedett el, amelybe a halottak, sebesültek és eltűntek egyaránt beletartoznak. Ez az ország teljes népességének hozzávetőleg egy százalékát jelenti. A szerzők rámutatnak, hogy a veszteségek aránytalanul sújtják a szegényebb régiókat és az etnikai kisebbségeket, miközben Oroszország egyre nehezebben tudja pótolni az elveszített katonákat.

A CSIS becslése szerint Ukrajna eddig 525–625 ezer katonai veszteséget szenvedett, ebből 125–150 ezer lehetett a halálos áldozatok száma.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy sem Oroszország, sem Ukrajna nem tesz közzé hivatalos veszteségadatokat, ugyanakkor a mostani becslések összhangban állnak más nyugati elemzésekkel.

A jelentés szerint az idei év első felében jelentősen romlott Oroszország veszteségi aránya. Míg a háború korábbi szakaszában átlagosan két-három orosz veszteség jutott egy ukrán katonai veszteségre, addig 2026 első hónapjaiban ez az arány megközelíthette a nyolc az egyhez értéket.

A szerzők ezt elsősorban az ukrán drónhadviselés fejlődésével magyarázzák. Véleményük szerint Kijev jelentősen kibővítette azt a front menti övezetet, amelyet drónok olyan sűrűn fednek le, hogy az súlyosan korlátozza az orosz csapatok mozgását és manőverezési lehetőségeit.

Az elemzés ugyanakkor más tényezőket is megemlít az orosz veszteségek magas szintjének okai között:

az orosz felőrlő hadviselési stratégiát,

az összfegyvernemi műveletek hiányosságait,

a gyenge kiképzést,

a korrupciót

és az alacsony harci morált.

A CSIS szerint a háború összesített katonai vesztesége immár meghaladhatta a kétmillió főt, vagyis a konfliktus az emberveszteségek tekintetében már a történelem legvéresebb összecsapásai közé tartozik. Az elemzés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezek becslések, mivel egyik hadviselő fél sem közöl hivatalos, ellenőrizhető adatokat a veszteségeiről.