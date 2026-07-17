Itt a világ első országrésze, ahonnan teljesen kitiltották a benzines és a dízeles autókat: csak elektromos meghajtásút lehet vásárolni – ez még Európának is sok

A Dél-kínai-tengeren fekvő szugetcsoport, Hainan lesz az első kínai tartomány, amely törvényi úton szünteti meg a kizárólag belső égésű motorral hajtott új személyautók értékesítését. A tartomány megerősítette, hogy továbbra is tartja a még 2022-ben elfogadott ütemtervet, vagyis egy több éve kidolgozott és következetesen végrehajtott stratégiáról van szó – írja az e-cars. A döntés azt is jelzi, hogy Kína egyes régióiban az elektromobilitás terjedését nem csupán a kereslet és a piaci verseny alakítja, hanem hosszú távú állami szabályozás is.

Hainan kínai tartomány meglépi, amivel az EU-ban nem tudnak dűlőre jutni: jogszabállyal tultja be a belső égésű járműveket

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2030-tól csak elektromos új autók Hainanban

A szabályozás értelmében 2030-tól nem lehet kizárólag belső égésű motorral szerelt új járművet forgalomba hozni Hainanban. Emellett a magánszektor számára is előírják, hogy minden újonnan beszerzett vagy lecserélt jármű elektromos hajtású legyen.

Ez a megközelítés túlmutat az Európai Unió jelenlegi szabályozásán.

Míg Brüsszel 2035-től tiltja az új belső égésű motoros személyautók értékesítését, addig Hainan a flották megújítását is az elektromos átállás irányába tereli.

A tartomány terve szerint az úgynevezett új energiájú járművek – vagyis a tisztán elektromos, a plug-in hibrid és a hidrogén üzemanyagcellás modellek – aránya a teljes járműállományon belül

a jelenlegi 23,75 százalékról

2030-ra 45 százalékra emelkedik.

Ez közel kétszeres növekedést jelent öt év alatt, amely még a kínai központi kormány országos célkitűzéseinél is ambiciózusabb. Hainan ezzel az ország egyik leggyorsabb elektromobilitási programját valósíthatja meg.

A stratégia nem kizárólag az akkumulátoros elektromos járművekre épít. A tartomány kiemelten támogatja a hidrogén üzemanyagcellás technológia alkalmazását a nehéz-tehergépjárművek, a hűtött áruszállítás és a közösségi közlekedés területén.

Fontos üzenet lehet a kínai az európai viták számára

Hainan példája arra is rámutat, hogy Kínában az elektromos autók térnyerése nem kizárólag spontán piaci folyamatok eredménye. A tartományi kormány jogszabályokkal, konkrét határidőkkel és kötelező előírásokkal gyorsítja az átállást. Ez árnyalja azt a gyakran hangoztatott véleményt, miszerint Kína kizárólag piaci alapon jutott vezető szerephez az elektromobilitásban.