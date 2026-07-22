A Samsung három hajlítható okostelefonnal bővítette a Galaxy Z sorozatot: megérkezett a hagyományos könyvszerű kialakítást továbbvivő Galaxy Z Fold8 Ultra, az alacsonyabb és szélesebb Galaxy Z Fold8, valamint a kagylótelefon-formát követő Galaxy Z Flip8. A specifikációk alapján azonban 2026 továbbra sem az okostelefonos innováció éve. A Samsung több régi gyengeséget kijavított, de a gyorsabb processzor, a nagyobb akkumulátor és a néhány tized milliméterrel vékonyabb ház önmagában nem teremt új készülékkategóriát.

A Samsung új hajlítható okostelefonjai jobbak lettek, de az innováció továbbra is várat magára / Fotó: Samsung

Új név, hasonló kialakítás

A Galaxy Z Fold8 Ultra a Fold7 közvetlen utódja. A 8 hüvelykes belső és a 6,5 hüvelykes külső kijelző mérete változatlan maradt, ahogy a 215 grammos tömeg és a 8,9 milliméteres összecsukott vastagság is. Kinyitva az új modell egyetlen tized milliméterrel lett vékonyabb.

A névváltás ezért nagyobb ugrást sugallhat, mint amekkora valójában történt.

A zsanér és a kijelző belső szerkezete ugyanakkor módosult, a hajtásvonal kevésbé lehet feltűnő. Hogy a panel hosszabb távon mennyivel tartósabb, azt csak több hónapos használat után lehet megítélni.

A Z Fold8 Ultra legfontosabb fejlesztése az akkumulátor. A Fold7 4400 milliamperórás telepe után az új modell 5000 milliamperórás kapacitást kínál, ami közel 14 százalékos növekedés. A vezetékes töltés 25-ről 45 wattra gyorsult. Ez nem új felhasználási módot teremt, hanem egy régi hiányosságot javít ki, de a mindennapokban többet számíthat, mint a processzor gyorsulása.

A Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy a Samsung szerint érezhetően erősebb elődjénél, de a Fold7 teljesítménye sem jelentett komoly korlátot. Az új lapka előnye főként játékoknál, videófeldolgozásnál és a készüléken futó mesterséges intelligenciánál jelenhet meg.

A fő kamera továbbra is 200 megapixeles, a háromszoros optikai nagyítást kínáló telefotó egység pedig szintén maradt. Az ultraszéles kamera viszont 12-ről 50 megapixelesre váltott. Ez javíthatja a rendszer egyensúlyát, de Fold7-ről kizárólag a kamera miatt aligha éri meg váltani.