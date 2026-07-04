Barcelona ismét hadat üzent a túlturizmusnak: a rövid utak kerültek célkeresztbe

Barcelona városvezetése a tömegturizmus visszaszorítása érdekében a tengerjáró hajók utasaira kivetett turisztikai adó jelentős emelését támogatja. A javaslatot a Barcelona City Council pártjai már elfogadták, de ahhoz, hogy valóban törvény legyen, a Parliament of Catalonia jóváhagyása is szükséges – írja az Euronews.

Barcelona közel megháromszorozná a hajós turisták adóját/Fotó: V_E

Az átutazó hajóforgalom visszaszorítása a cél

A terv szerint az érintett díj közel a háromszorosára emelkedne: napi 30 euróra a jelenlegi 11 euróról. Ez az összeg most 5 eurós önkormányzati és 6 eurós regionális részből áll, és azokra a hajóutasokra vonatkozik, akik 12 óránál rövidebb időre kötnek ki Barcelonában.

A szigorítás célja kifejezetten a rövid idejű, „átutazó” hajóforgalom visszafogása, mivel ezt a típusú turizmust a kritikusok szerint alig kíséri helyi gazdasági haszon, miközben jelentős terhelést ró a városra. A hosszabb programot jelentő, Barcelonából induló vagy oda érkező (homeport) hajóutak nem tartoznának az emelt díj alá, mert ezek több bevételt generálnak a helyi gazdaságnak, például szállodai és közlekedési kiadások révén.

A vita azonban arról is szól, hogy az emelés valódi célja mi legyen: bevételnövelés vagy elrettentés. Marc Serra, a baloldali BComú párt politikusa szerint az intézkedésnek nem pusztán pénzügyi eszköznek kell lennie, hanem egyértelmű jelzésnek is arról, milyen szerepet szán a város a hajózási turizmusnak.

Egyes szereplők inkább a Barcelonába érkező hajóutasok számának felső korlátozását (kvótát) támogatnák, de a városi tanács szerint ez nehezebben kivitelezhető megoldás.

A nyári csúcsszezonban a hajóutasok a város napi látogatóinak mintegy 7,5%-át teszik ki, átlagos tartózkodásuk pedig körülbelül 5,7 óra.

A turisztikai ágazat nemzetközi érdekképviselete, a World Travel & Tourism Council (WTTC) kritikusan reagált a tervre. Szerintük az ilyen hirtelen adóemelések ronthatják Barcelona versenyképességét, és nem feltétlenül érik el a kívánt hatást, mert a turisták költési szokásai alkalmazkodhatnak a magasabb költségekhez.

A WTTC kiemelte, hogy Barcelona évente mintegy 4 millió hajóutast fogad, és egy homeport utas átlagosan kb. 255 eurót költ a városban, ami globálisan is kiemelkedő. A szervezet szerint a hajózási turizmus 2024-ben összesen 11,9 millió euró adóbevételt is termelt a városi költségvetésnek.