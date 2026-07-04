Deviza
EUR/HUF353,36 -0,04% USD/HUF308,93 0% GBP/HUF412,54 0% CHF/HUF384,62 0% PLN/HUF82,35 0% RON/HUF67,63 0% CZK/HUF14,61 0% EUR/HUF353,36 -0,04% USD/HUF308,93 0% GBP/HUF412,54 0% CHF/HUF384,62 0% PLN/HUF82,35 0% RON/HUF67,63 0% CZK/HUF14,61 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turista
Barcelona
turistahajó

Barcelona ismét hadat üzent a túlturizmusnak: a rövid utak kerültek célkeresztbe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Barcelona közel megháromszorozná a hajós turisták adóját. A megemelt díj csak azokra a hajóutakra vonatkozna, amelyek a kikötőbe mennek, és kevesebb mint 12 órát töltenek dokkolva.
VG
2026.07.04, 13:15

Barcelona városvezetése a tömegturizmus visszaszorítása érdekében a tengerjáró hajók utasaira kivetett turisztikai adó jelentős emelését támogatja. A javaslatot a Barcelona City Council pártjai már elfogadták, de ahhoz, hogy valóban törvény legyen, a Parliament of Catalonia jóváhagyása is szükséges – írja az Euronews.

Barcelona közel megháromszorozná a hajós turisták adóját
Barcelona közel megháromszorozná a hajós turisták adóját/Fotó: V_E

Az átutazó hajóforgalom visszaszorítása a cél

A terv szerint az érintett díj közel a háromszorosára emelkedne: napi 30 euróra a jelenlegi 11 euróról. Ez az összeg most 5 eurós önkormányzati és 6 eurós regionális részből áll, és azokra a hajóutasokra vonatkozik, akik 12 óránál rövidebb időre kötnek ki Barcelonában.

A szigorítás célja kifejezetten a rövid idejű, „átutazó” hajóforgalom visszafogása, mivel ezt a típusú turizmust a kritikusok szerint alig kíséri helyi gazdasági haszon, miközben jelentős terhelést ró a városra. A hosszabb programot jelentő, Barcelonából induló vagy oda érkező (homeport) hajóutak nem tartoznának az emelt díj alá, mert ezek több bevételt generálnak a helyi gazdaságnak, például szállodai és közlekedési kiadások révén.

A vita azonban arról is szól, hogy az emelés valódi célja mi legyen: bevételnövelés vagy elrettentés. Marc Serra, a baloldali BComú párt politikusa szerint az intézkedésnek nem pusztán pénzügyi eszköznek kell lennie, hanem egyértelmű jelzésnek is arról, milyen szerepet szán a város a hajózási turizmusnak.

Egyes szereplők inkább a Barcelonába érkező hajóutasok számának felső korlátozását (kvótát) támogatnák, de a városi tanács szerint ez nehezebben kivitelezhető megoldás.

A nyári csúcsszezonban a hajóutasok a város napi látogatóinak mintegy 7,5%-át teszik ki, átlagos tartózkodásuk pedig körülbelül 5,7 óra.

A turisztikai ágazat nemzetközi érdekképviselete, a World Travel & Tourism Council (WTTC) kritikusan reagált a tervre. Szerintük az ilyen hirtelen adóemelések ronthatják Barcelona versenyképességét, és nem feltétlenül érik el a kívánt hatást, mert a turisták költési szokásai alkalmazkodhatnak a magasabb költségekhez.

A WTTC kiemelte, hogy Barcelona évente mintegy 4 millió hajóutast fogad, és egy homeport utas átlagosan kb. 255 eurót költ a városban, ami globálisan is kiemelkedő. A szervezet szerint a hajózási turizmus 2024-ben összesen 11,9 millió euró adóbevételt is termelt a városi költségvetésnek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu