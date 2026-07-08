Szinte fel sem lélegeztünk, máris újabb brutális hőhullám tart felénk

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra figyelmeztetett, hogy Európa újabb, akár „halálosabb hetek” elé nézhet, mivel az Atlanti-óceán térségében ismét egy rendkívül erős hőhullám kezd kialakulni. A következő napokban Portugáliában és Dél-Spanyolországban a hőmérséklet várhatóan elérheti a 43 Celsius-fokot – írja a Reuters.

Ismét erős hőhullám kezd kialakulni/Fotó: Fotó: Csikiphoto

A júniusi hőhullám nagyon súlyos volt

A WHO európai regionális igazgatója, Hans Kluge rendkívüli egyeztetést tartott a régió 41 országának képviselőivel, az Európai Bizottsággal, valamint civil szervezetek tagjaival. A megbeszélés középpontjában a közelmúltbeli hőhullámból levont tanulságok, illetve a következő szélsőséges időjárási eseményre való felkészülés állt.

Kluge közleményében kiemelte, hogy azok az országok, amelyek már rendelkeztek hőség okozta egészségügyi kockázatok kezelésére kidolgozott akciótervekkel, gyorsabban reagáltak, és hatékonyabban tudták védeni lakosságukat a júniusi hőhullám idején. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a WHO európai tagállamainak csupán kevesebb mint fele rendelkezik ilyen tervvel.

Szakértők szerint a június 20. és 28. között Európát sújtó hőhullám a valaha feljegyzett legsúlyosabbak egyike volt a kontinensen. A rendkívüli meleg fennakadásokat okozott az energiatermelésben, károkat idézett elő az infrastruktúrában, és jelentős terhet rótt az egészségügyi rendszerekre. Tudósok szerint a szélsőséges hőség kialakulását szinte bizonyosan a klímaváltozás erősítette.

Franciaországban, Hollandiában és Belgiumban összesen mintegy 3700 többlethalálesetet regisztráltak a hőhullámmal összefüggésben. A hatóságok azonban hangsúlyozták, hogy ezek az adatok még előzetesek, és a halálozási számok a későbbiekben tovább emelkedhetnek. A hőmérséklet Európa egyes részein a korábbi hőségriadó idején a 40 Celsius-fokot is elérte.

Hans Kluge szerint továbbra sem jut el megfelelően a védelem minden olyan csoporthoz, amely különösen veszélyeztetett a szélsőséges meleg idején. Kiemelte az idősotthonok lakóit, a hajléktalan embereket és azokat az időseket, akik társadalmi elszigeteltségben élnek.