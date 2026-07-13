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hőkupola
környezetvédelmi szabályozás
atomreaktor
Franciaország
nukleáris energia

Sorra állítják le az atomreaktorokat a brutális hőség miatt Franciaországban – olyan meleg a hűtővizük, hogy kipusztítaná a folyók élővilágát

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A klímaváltozás egyre komolyabb kihívás elé állítja Európa energiarendszerét. Franciaországban a rekordközeli hőhullám miatt ismét atomreaktorokat kellett leállítani, hogy megóvják a folyók élővilágát.
VG
2026.07.13, 18:08

A rendkívüli hőhullám miatt Franciaországban három atomreaktort ideiglenesen leállítottak, további hét blokk teljesítményét pedig korlátozhatják. A döntést nem műszaki hiba, hanem a folyók felmelegedése miatt életbe léptetett környezetvédelmi szabályok indokolták.

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A hőhullám miatt Franciaország ismét kénytelen korlátozni nukleáris termelését / Fotó: TonyV3112 / Shutterstock

Újabb súlyos következménye lett a Franciaországot sújtó hőhullámnak: az állami tulajdonú EDF vasárnap három atomreaktor ideiglenes leállításáról döntött, miközben további hét blokk teljesítményét is csökkenteni kellhet a következő napokban.

A hőhullám ellehetetleníti az atomenergiát

Az intézkedésre nem műszaki meghibásodás vagy nukleáris biztonsági probléma miatt került sor. Az atomerőművek a közeli folyók vizét használják a reaktorok hűtésére, majd a felmelegedett vizet visszavezetik a természetbe. A mostani rendkívüli hőségben azonban a folyók hőmérséklete már eleve magas, ezért a környezetvédelmi előírások nem teszik lehetővé a még melegebb víz visszaengedését, hogy megvédjék a vízi élővilágot.

Az EDF hétfői közleményében hangsúlyozta, hogy a reaktorok biztonságosan működhetnének a magas hőmérséklet mellett is, a korlátozások kizárólag a folyók ökoszisztémájának védelmét szolgálják.

Jelenleg három blokk áll:

  • a Golfech 2-es, az 1300 megawattos reaktor;
  • a Bugey 3-as, 900 megawattos egység;
  • valamint a Chooz 2-es, 1450 megawattos blokk.

Együttesen 3650 megawattnyi kapacitás esett ki, ami a mintegy 61 gigawattos francia nukleáris termelőkapacitás közel 6 százalékát jelenti.

Kapitány István fontos bejelentést tett: a hőség miatt letekerték a paksi atomerőművet

A hőség nemcsak az embereket, hanem az energetikai rendszert is próbára teszi. Kapitány István szerint a paksi atomerőmű teljesítménycsökkentése kizárólag környezetvédelmi és jogszabályi okokból történik, az ellátás zavartalan marad.

A jelenlegi előrejelzések szerint a Bugey 3-as blokk július 19-ig, a Golfech 2-es július 22-ig, a Chooz 2-es pedig július 25-ig maradhat üzemen kívül, de az időjárás alakulásától függően ezek az időpontok még változhatnak.

A francia gazdasági minisztérium ugyanakkor rendkívüli felmentést adott a Rhône folyó hőmérsékleti korlátozásai alól a Bugey atomerőmű számára, hogy szükség esetén biztosítani lehessen az ország villamosenergia-ellátását. Az engedmény július 20-ig érvényes.

Az idei már a harmadik hőhullám Franciaországban május óta, és ez már a második alkalom néhány héten belül, hogy az extrém meleg miatt atomreaktorokat kell leállítani. 

Az ország több mint egyharmadán a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben.

Az EDF szerint hosszabb távon a nukleáris termelés vesztesége egyelőre mérsékelt: 2000 óta a magas folyóvízhőmérséklet és az alacsony vízhozam átlagosan az éves atomenergia-termelés mindössze 0,3 százalékát csökkentette. A vállalat ugyanakkor arra készül, hogy az ilyen események egyre gyakoribbá válnak.

Ennek érdekében a társaság 15 év alatt 8,7 milliárd eurós klímaalkalmazkodási programot indít. A beruházások célja, hogy az atomerőművek a jövőben is képesek legyenek működni a szélsőséges hőség idején, például a hűtőtornyokból távozó víz további hűtésével, mielőtt azt visszaengednék a folyókba. Az EDF emellett a vízerőművek árvíz- és aszálykockázatának kezelésére, valamint villamosenergia-hálózatainak ellenállóbbá tételére is jelentős összegeket fordít.

Bejelentés: azonnal leállítják a francia atomerőműveket a pokoli hőség miatt – veszélyben lehet Európa energiaellátása

A hőhullám nemcsak a mindennapi életet lassítja, hanem az atomerőműveket is próbára teszi. A francia nukleáris energiatermelési kapacitás egy része ideiglenesen kiesett a termelésből.

 

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