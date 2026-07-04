Furcsa kanyart is vehet a vakáció az idén: ezekbe az országokba irányítja a magyarokat az erős forint

Általában nem úgy szoktunk célpontot választani a külföldi vakációzáshoz, hogy a devizaárfolyamok alakulását böngészgetjük. Az árakat azonban szinte mindenki, és sokaknak megvolt a tapasztalata, hogy a forint árfolyamzuhanása ezeket szépen megbolondíthatja a számunkra akár egyik évről a másikra. Idén ritka fordulat következett be: a forint akkorát erősödött, hogy immár érdemes nézegetni, nem lesz-e ennek a szélnek a hátán érdemes elutaznunk olyan helyekre, amelyektől eddig a magas árak tartottak vissza. Netán más, de most már úgy tűnik, megéri, lehet hogy soha nem tér vissza az alkalom. Nézzük, mi lett nagyon olcsó, mi nem – és mi egyebet érdemes figyelembe vennünk. Hol olcsóbb nyaralni?

Hol olcsóbb nyaralni – a forint árfolyamának változása sok kérdésre választ ad, ha nem is mindenre – az árakról mindenképpen érdemes előre tájékozódni Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ha netán az árfolyam alapján hoznánk döntést, ne gondoljuk magunkat különcnek.

A devizaárfolyamok kilengései komolyan befolyásoljáka turisták döntéseit. Annyira, hogy kimutatható hatással vannak a beutazók számára. Ezért ha egy deviza nagyon megerősödik, vagy meggyengül, a helyi szolgáltatókat ez akár komoly változtatásokra inspirálhatja, vagy kényszerítheti, engedményekre, de akár drágításra is.

Konkrét és közeli példát is hozhatunk. Ami a külföldre utazó magyarnak jó – a forint megerősödése –, az a külföldieket váró magyar szolgáltatóknak komoly fejtörést okoz.

Az érkezők száma száma máris visszaesett, emiatt a szakértők a szállásadóknak-vendéglátóknak intézkedéseket ajánlanak, az AUCTORIS magyar vállalatfejlesztési és tanácsadó cég elemzője szerint például nem az árengedmény a jó válasz, hanem az értéknövelés: rugalmas foglalás, hosszabb tartózkodás, biztonságos városi élmény, jobb csomagolás.

Hol olcsóbb nyaralni? Számít az erős forint, de nem csak erre kell figyelnünk

Erős forinttal érkezve valahová magunk is megtapasztalhatjuk, hogy változnak a helyi viszonyok.

Mielőtt konkrét országokat mutatnánk, mindenképp érdemes általánosságban kiemelni, hogy

nem csak az átváltási árfolyam számít.

Azt is érdemes a döntéshez megvizsgálnunk például, mekkora az infláció, illetve ezen belül hogy alakultak a kifejezetten külföldiekre épülő szolgáltatások árai. Például, kisarkítva: ha adott ország devizája ellenében 10 százalékot erősödött a forint, de a turisták 20 százalékkal drágábban kapják azokat a dolgokat, amelyeket vásárolnánk, akkor ez már mégse biztos, hogy olyan jó üzlet.