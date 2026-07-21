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vállalat
Hormuzi-szoros
veszély

Kiderült, mennyi pénzt ajánlanak most a tengerészeknek, hogy vállalják a világ egyik legveszélyesebb útját – brutális bónusz jár a Hormuzi-szoroson való átkelésért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Életveszélyes útvonalon próbálják megtartani a hajózó személyzetet az újra az eszkaláció fáziásba került iráni háborúban: egy tankerhajó-tulajdonos vállalat hat hónapnyi extra bért ajánl azoknak a tengerészeknek, akik vállalják, hogy átkelnek a világ jelenleg egyik legveszélyesebb tengeri útvonalán, a Hormuzi-szoroson. A hormuzi átkelés vállalása azonban egyúttal azt is jelenti, hogy a tengerészek az életüket teszik kockára az olajszállítmányok célba juttatása, illetve a nekik ajánlott fizettségért cserébe.
Juhász Péter
2026.07.21, 16:32

A világ legnagyobb szupertanker-flottájával rendelkező hajótársasága, a Sinokor Group extra jövedelmezési ajánlatot juttatott el tengerészeihez, amely szerint hat hónapnyi extra fizetést kapnak, ha egy oda-vissza úton vállalják, hogy olajat vesznek fel Szaúd-Arábiában vagy Irakban, majd azt az Ománi-öbölbe szállítják a Hormuzi-szoroson keresztül. A vállalat szerint a teljes út nagyjából egy hónapot venne igénybe – írja a gCaptain egy néhány nappal ezelőtt keletkezett és a Bloomberg által megismert dokumentum alapján. Az egy hónapnyi munkáért ajánlott hathavi bér nem véletlen: az ENSZ szakosított hajózási szervezete, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szerint az iráni háború február végi kezdete óta legalább 59 kereskedelmi hajót ért támadás a Perzsa-öbölben és annak térségében, amelyek következtében 17 tengerész vesztette életét.

Photo Flash | Iran says closed Hormuz Strait due to U.S., Israeli "violations" of peace MoU -- Iran's Mehr news agency
Az ománi Információs Minisztérium által 2026. június 20-án kiadott képen a Hormuzi-szoros
Fotó: Xinhua / eyevine / Northfoto

Milliókat keresnek a hajótulajdonosok a hormuzi járatokon

A rendkívüli bérezésre vonatkozó ajánlatokat – amelyeket még a hétfői, újabb kereskedelmi hajó elleni támadások, valamint a jemeni húszik szaúdi tengeri blokádjának bejelentése előtt tettek – jól mutatják a Hormuzi-szoroson történő áthaladás alapvető dilemmáját: 

  • a hajósoknak vagy le kell mondaniuk a jelentős pluszjövedelemről, vagy
  • vállalniuk kell a saját életüket fenyegető kockázatot.

A legtöbb hajón a legjobban fizetett munkakör a kapitányé, aki végső döntési joggal rendelkezik a navigációs kérdésekben. Két hajózási vállalat vezetői szerint egy olajszállító tankeren dolgozó kapitány havi akár 15 ezer dollárt, azaz kb. 4,6 millió forintot is kereshet.

Egy alacsonyabb rangú tengerész, egy „rating” – a tiszti szint alatti tengerészek, jellemzően a matrózok, de ide tartoznak a gépházban dolgozók is – normál körülmények között körülbelül 1500 dolláros havi fizetést kaphat. A legénység tagjainak ugyanakkor joguk van megtagadni az utat, és kérhetik, hogy hagyják el a hajót, ha nem akarnak belépni a veszélyzónába.

A hajótulajdonosok eközben több millió dolláros bevételre tehetnek szert egy-egy Hormuzi-szoroson keresztüli fuvarral, miközben a biztosítók is jelentősen megemelték a veszélyes útvonalra vonatkozó díjakat. A legnagyobb személyes kockázatot azonban továbbra is a hajózó személyzet viseli, és vannak olyan tengerészek, akik még a magasabb juttatások ellenére sem vállalják az utat.

A bónuszok ellenére is sokan visszautasítják az utat

A kérdés újra a figyelem középpontjába került, miután a múlt héten legalább két tengerész életét vesztette támadásokban, hétfőn pedig egy újabb hajót kellett elhagynia a legénységnek. 

„Egyes vállalatok hatalmas prémiumokat kínálnak a legénységeknek” – mondta Pradeep Chawla kapitány, a tengerészképzést és -oktatást az IMO-val együttműködésben megvalósító GlobalMET szervezet elnöke. Bár konkrétan nem nevezte meg a Sinokor ajánlatát, hozzátette: 

Sok olyan történetet hallottunk, amikor a személyzet nagy része leszállt a hajóról a veszély miatt, de végül mindig találnak embereket, akik hajlandók vállalni az utat.

A Sinokor az elmúlt időszakban jelentős szereplővé vált a közel-keleti olajszállításban, miután az MSC Mediterranean Shipping támogatásával a világ legnagyobb VLCC-flottáját építette fel nagy kapacitású olajszállító tankerekből. A vállalat alapvető szerepet játszik abban, hogy a térség olajtermelői – különösen az Egyesült Arab Emírségek, valamint Szaúd-Arábia és Irak – el tudják juttatni nyersolajukat a világpiacokra.

Egyre drágább a hormuzi átkelés

A Hormuzi-szoroson való áthaladásért kínált juttatások jelentősen eltérhetnek. Két, a hajók személyzetének biztosításában részt vevő szakember szerint általában alacsonyabb összegeket kínálnak, mint a Sinokor hat hónapos bérprémiuma, de így is jelentős extra kifizetések vannak a piacon.

Egyikük szerint több hajózási vállalat akár 60 napnyi pluszfizetést is hozzáad egy eredetileg 30 napos szerződéshez.

Általánosságban a Hormuzi-szoroson teljesített utak díjazása jelentősen emelkedett azóta, hogy a támadások miatt a múlt hét elején visszaesett a forgalom az egyik legfontosabb globális energiaútvonalon. A fizetések már az iráni háború kezdetén is emelkedtek, amikor a Perzsa-öbölben rendszeressé váltak a hajók elleni támadások.

A szoros hajóforgalma az elmúlt napokban látott eszkaláció miatt csökkent, ugyanakkor továbbra sem lehet pontosan tudni, hogy mennyi hajó halad át az útvonalon kikapcsolt műholdas jeladókkal, rejtett üzemmódban.

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