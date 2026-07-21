Kiderült, mennyi pénzt ajánlanak most a tengerészeknek, hogy vállalják a világ egyik legveszélyesebb útját – brutális bónusz jár a Hormuzi-szoroson való átkelésért

A világ legnagyobb szupertanker-flottájával rendelkező hajótársasága, a Sinokor Group extra jövedelmezési ajánlatot juttatott el tengerészeihez, amely szerint hat hónapnyi extra fizetést kapnak, ha egy oda-vissza úton vállalják, hogy olajat vesznek fel Szaúd-Arábiában vagy Irakban, majd azt az Ománi-öbölbe szállítják a Hormuzi-szoroson keresztül. A vállalat szerint a teljes út nagyjából egy hónapot venne igénybe – írja a gCaptain egy néhány nappal ezelőtt keletkezett és a Bloomberg által megismert dokumentum alapján. Az egy hónapnyi munkáért ajánlott hathavi bér nem véletlen: az ENSZ szakosított hajózási szervezete, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szerint az iráni háború február végi kezdete óta legalább 59 kereskedelmi hajót ért támadás a Perzsa-öbölben és annak térségében, amelyek következtében 17 tengerész vesztette életét.

Az ománi Információs Minisztérium által 2026. június 20-án kiadott képen a Hormuzi-szoros

Fotó: Xinhua / eyevine / Northfoto

Milliókat keresnek a hajótulajdonosok a hormuzi járatokon

A rendkívüli bérezésre vonatkozó ajánlatokat – amelyeket még a hétfői, újabb kereskedelmi hajó elleni támadások, valamint a jemeni húszik szaúdi tengeri blokádjának bejelentése előtt tettek – jól mutatják a Hormuzi-szoroson történő áthaladás alapvető dilemmáját:

a hajósoknak vagy le kell mondaniuk a jelentős pluszjövedelemről, vagy

vállalniuk kell a saját életüket fenyegető kockázatot.

A legtöbb hajón a legjobban fizetett munkakör a kapitányé, aki végső döntési joggal rendelkezik a navigációs kérdésekben. Két hajózási vállalat vezetői szerint egy olajszállító tankeren dolgozó kapitány havi akár 15 ezer dollárt, azaz kb. 4,6 millió forintot is kereshet.

Egy alacsonyabb rangú tengerész, egy „rating” – a tiszti szint alatti tengerészek, jellemzően a matrózok, de ide tartoznak a gépházban dolgozók is – normál körülmények között körülbelül 1500 dolláros havi fizetést kaphat. A legénység tagjainak ugyanakkor joguk van megtagadni az utat, és kérhetik, hogy hagyják el a hajót, ha nem akarnak belépni a veszélyzónába.

A hajótulajdonosok eközben több millió dolláros bevételre tehetnek szert egy-egy Hormuzi-szoroson keresztüli fuvarral, miközben a biztosítók is jelentősen megemelték a veszélyes útvonalra vonatkozó díjakat. A legnagyobb személyes kockázatot azonban továbbra is a hajózó személyzet viseli, és vannak olyan tengerészek, akik még a magasabb juttatások ellenére sem vállalják az utat.