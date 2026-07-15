Az U.S. Central Command (CENTCOM) hivatalos közleménye szerint az amerikai erők szerdán átfogó légicsapás-hullámot indítottak iráni katonai célpontok ellen. Most lehet igazán durva a helyzet a Hormuzis-szorosban.

Most fog elszabadulni a pokol a Hormuzi-szorosban: Donald Trump újabb támadássorozatot indított Irán ellen, Teherán revansra készül Fotó: NurPhoto via AFP

Legyalulják a Hormuzi-szorosban használt haderőt

Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek egyik legfontosabb regionális összhaderőnemi parancsnoksága az X-en azt írta, a Reuters szerint, hogy a támadások célja, hogy tovább gyengítsék Irán katonai képességeit és azt a haderőt, amelyeket a Hormuzi-szorosban a kereskedelmi hajók elleni támadásokhoz használtak.

A mostani támadás a megszokottól eltérően a nappali órákban történt. Az elmúlt napok támadásai során az Egyesült Államok csak éjszaka csapott le Iránra, hívja fel a figyelmet már a Guardian.

At 6 a.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching a wave of strikes against Iran. The strikes are designed to further degrade military capabilities Iranian forces have used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

Több mint 30 ember halt meg Irán déli részén az elmúlt napokban végrehajtott amerikai támadásokban – közölte Fatemeh Mohajerani kormányszóvivő. Az iráni egészségügyi minisztérium közlése szerint több mint 260 ember sérült meg országszerte az amerikai légicsapások legújabb hullámában.