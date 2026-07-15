Most fog elszabadulni a pokol a Hormuzi-szorosban: Donald Trump újabb támadássorozatot indított Irán ellen, Teherán revansra készül
Az U.S. Central Command (CENTCOM) hivatalos közleménye szerint az amerikai erők szerdán átfogó légicsapás-hullámot indítottak iráni katonai célpontok ellen. Most lehet igazán durva a helyzet a Hormuzis-szorosban.
Legyalulják a Hormuzi-szorosban használt haderőt
Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek egyik legfontosabb regionális összhaderőnemi parancsnoksága az X-en azt írta, a Reuters szerint, hogy a támadások célja, hogy tovább gyengítsék Irán katonai képességeit és azt a haderőt, amelyeket a Hormuzi-szorosban a kereskedelmi hajók elleni támadásokhoz használtak.
A mostani támadás a megszokottól eltérően a nappali órákban történt. Az elmúlt napok támadásai során az Egyesült Államok csak éjszaka csapott le Iránra, hívja fel a figyelmet már a Guardian.
Több mint 30 ember halt meg Irán déli részén az elmúlt napokban végrehajtott amerikai támadásokban – közölte Fatemeh Mohajerani kormányszóvivő. Az iráni egészségügyi minisztérium közlése szerint több mint 260 ember sérült meg országszerte az amerikai légicsapások legújabb hullámában.
Irán nemrég bejelentette, hogy csapásokat mért amerikai katonai létesítményekre Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda korábban azt közölte , hogy fegyvereket és raktárakat vettek célba Kuvaitban. A helyzet óráról órára eszkalálódik a Közel-Keleten.
Trump begurult: Minden elpusztítunk!
„Jövő héten számukra igazán rosszra fordulnak a dolgok. Ki fogjuk iktatni az összes erőművüket. Elpusztítjuk az összes hídjukat, hacsak nem ülnek tárgyalóasztalhoz és nem kezdenek el tárgyalni” – Donald Trump újabb ultimátumot adott Iránnak: hidak és erőművek elleni csapásokkal fenyegetett, ha nem indulnak újra a tárgyalások, melyek a múlt hét végén szakadtak meg, miután Irán támadást mért a Perzsa-öbölből távozni próbálóra két hajóra, amire válaszként az amerikai haderő újraindította csapásait iráni célpontok ellen.
Trump a Special Report című műsorban azt mondta, hogy az energetikai célpontokat egyelőre a végére hagyják, de végül azokat is támadás érheti.
Az energetikai célpontokat utoljára hagyom, de végül azokat is el fogjuk találni
– jelentette ki.
Az elnök szerint az amerikai tárgyalók kedden este azt üzenték iráni partnereiknek: „Jobb, ha megállapodnak, különben semmijük sem marad.”
Az amerikai–iráni összecsapások kiújulása jelentős olajár-emelkedést váltott ki, miközben a Hormuzi-szoroson áthaladó tankerforgalom jelentősen visszaesett.
Trump nemrég bejelentette, majd visszavonta azt a tervét, amely szerint 20 százalékos díjat vetett volna ki a Hormuzi-szoroson áthaladó valamennyi teherhajóra az amerikai katonai kiadások ellentételezésére, ugyanakkor ismét életbe léptette az iráni kikötők tengeri blokádját. Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, az eszkaláció azután lépett újabb szakaszába, hogy Trump a tűzszünet megszűnését, de a tárgyalások folytatását jelentette be, amiről viszont Teherán azt állította, hogy nem kezdeményzeték a tárgyalások folytatását.