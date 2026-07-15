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iráni konfliktus
Washington
Hormuzi-szoros
Donald Trump

Most fog elszabadulni a pokol a Hormuzi-szorosban: Donald Trump újabb támadássorozatot indított Irán ellen, Teherán revansra készül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az amerikai Központi Parancsnokság közlése szerint újabb csapáshullámot mért Amerika iráni célpontokra a Közel-Keleten. A korábbi éjszakai akciókkal ellentétben a legutóbbi támadásokra nappal került sor, Teherán válaszcsapásokat ígért. Donald trump ultimátumot adott, mindent elpusztítanak, ha nem ül tárgyalóasztalhoz Washingtonnal a perzsa állam.
Németh Tamás
2026.07.15, 14:10

Az U.S. Central Command (CENTCOM) hivatalos közleménye szerint az amerikai erők szerdán átfogó légicsapás-hullámot indítottak iráni katonai célpontok ellen. Most lehet igazán durva a helyzet a Hormuzis-szorosban. 

Most fog elszabadulni a pokol a Hormuzi-szorosban: Donald Trump újabb támadássorozatot indított Irán ellen, Teherán revansra készül
Most fog elszabadulni a pokol a Hormuzi-szorosban: Donald Trump újabb támadássorozatot indított Irán ellen, Teherán revansra készül Fotó: NurPhoto via AFP

Legyalulják a Hormuzi-szorosban használt haderőt 

Az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek egyik legfontosabb regionális összhaderőnemi parancsnoksága az X-en azt írta, a Reuters szerint, hogy a támadások célja, hogy tovább gyengítsék Irán katonai képességeit és azt a haderőt, amelyeket a Hormuzi-szorosban a kereskedelmi hajók elleni támadásokhoz használtak. 

A mostani támadás a megszokottól eltérően a nappali órákban történt. Az elmúlt napok támadásai során az Egyesült Államok csak éjszaka csapott le Iránra, hívja fel a figyelmet már a Guardian

Több mint 30 ember halt meg Irán déli részén az elmúlt napokban végrehajtott amerikai támadásokban – közölte Fatemeh Mohajerani kormányszóvivő. Az iráni egészségügyi minisztérium közlése szerint több mint 260 ember sérült meg országszerte az amerikai légicsapások legújabb hullámában.

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Irán nemrég bejelentette, hogy csapásokat mért amerikai katonai létesítményekre Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda korábban azt közölte , hogy fegyvereket és raktárakat vettek célba Kuvaitban. A helyzet óráról órára eszkalálódik a Közel-Keleten. 

Trump begurult: Minden elpusztítunk! 

„Jövő héten számukra igazán rosszra fordulnak a dolgok. Ki fogjuk iktatni az összes erőművüket. Elpusztítjuk az összes hídjukat, hacsak nem ülnek tárgyalóasztalhoz és nem kezdenek el tárgyalni” – Donald Trump újabb ultimátumot adott Iránnak: hidak és erőművek elleni csapásokkal fenyegetett, ha nem indulnak újra a tárgyalások, melyek a múlt hét végén szakadtak meg, miután Irán támadást mért a Perzsa-öbölből távozni próbálóra két hajóra, amire válaszként az amerikai haderő újraindította csapásait iráni célpontok ellen.

Trump a Special Report című műsorban azt mondta, hogy az energetikai célpontokat egyelőre a végére hagyják, de végül azokat is támadás érheti.

Az energetikai célpontokat utoljára hagyom, de végül azokat is el fogjuk találni

– jelentette ki.

Az elnök szerint az amerikai tárgyalók kedden este azt üzenték iráni partnereiknek: „Jobb, ha megállapodnak, különben semmijük sem marad.”

Az amerikai–iráni összecsapások kiújulása jelentős olajár-emelkedést váltott ki, miközben a Hormuzi-szoroson áthaladó tankerforgalom jelentősen visszaesett.

Trump nemrég bejelentette, majd visszavonta azt a tervét, amely szerint 20 százalékos díjat vetett volna ki a Hormuzi-szoroson áthaladó valamennyi teherhajóra az amerikai katonai kiadások ellentételezésére, ugyanakkor ismét életbe léptette az iráni kikötők tengeri blokádját. Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, az eszkaláció azután lépett újabb szakaszába, hogy Trump a tűzszünet megszűnését, de a tárgyalások folytatását jelentette be, amiről viszont Teherán azt állította, hogy nem kezdeményzeték a tárgyalások folytatását.

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