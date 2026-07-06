Váratlan nyertese lett a Hormuzi-szoros lezárásának – az éj leple alatt megerősödő kisgömböc letarolhatja a piacot

Az iráni háború kitörése után mindössze néhány héttel a Perzsa-öböl egyik legnagyobb olajtermelője csendben megkezdte nyersolajának kicsempészését a Hormuzi-szoroson keresztül. Nem sokkal később a titkos művelet olyan sikeressé vált, hogy mire az Amerikai Egyesült Államok és Irán aláírta az ideiglenes békemegállapodást, az Egyesült Arab Emírségek szállítási volumene a szoroson keresztül már csaknem elérte a háború előtti szintet.

Váratlan nyertese lett a Hormuzi-szoros lezárásának / Fotó: Shutterstock

Az Emírségek agresszív stratégiája, amelynek célja az volt, hogy biztonságosan juttassa ki az olajat a szorosból, olyan módszerekre épült, amelyeket rendszerint a szankciók alatt álló országokkal – például Iránnal, Oroszországgal vagy Venezuelával – hoznak összefüggésbe. A tartályhajók kikapcsolt jeladókkal, gyakran a szó szoros értelmében is az éjszaka leple alatt haladtak át a szoroson, majd rakományukat a vízi útvonalon kívül várakozó más tartályhajókra fejtették át, ezt követően pedig visszatértek újabb szállítmányért – számolt be róla a Bloomberg.

Ehhez azonban Abu-Dzabi vezetésének elegendő számú hajóra volt szüksége ahhoz, hogy a kockázatos útvonalat ne csupán egyszer, hanem újra és újra teljesíteni tudják. Ebben fordultak segítségért Ga-Hyun Chunghoz. A rendkívül visszahúzódó dél-koreai hajózási mágnás az év elején alaposan felkavarta a tankerpiacot, amikor vállalata, a Sinokor Group példátlan felvásárlási hullámba kezdett. A Bloomberg márciusban arról számolt be, hogy Chung az iráni háború nyomán kialakult olajpiaci zavarok egyik legnagyobb nyertese lehet, miután a tartályhajók fuvardíjai meredeken emelkedtek.

A Sinokor lett a Hormuzi-szoros sztárja

Azóta a Sinokor a Perzsa-öbölből nyersolajat szállító óriástankerek egyik meghatározó tulajdonosává vált. A vállalat legalább április közepe óta ad bérbe hajókat az Abu Dhabi National Oil Companynak (Adnoc), hogy azok az úgynevezett ingajáratokat teljesítsék. A hajókövetési adatok szerint, amelyeket a Vortexa elemzőcég gyűjtött össze, júniusra az emirátusi nyersolaj-export közel fele már a Sinokor ellenőrzése alatt álló hajókon hagyta el az országot.