Ahogy beszámoltunk róla, vasárnap hajnalban az Amerikai Egyesült Államok több iráni célpontot támadott, miután a perzsa állam egy kereskedelmi hajóra nyitott tüzet. Az irániak válasz sem maradt el, a Forradalmi Gárda bejelentette, hogy ismét lezárja a Hormuzi-szorost.

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Hormuzi-szoros: az egész régió készültségben van az iráni-amerikai ütésváltás után, sorsdöntő órák jöhetnek

Az Al jazeera arab hírügynökség azt írja vasárnap délután, az USA hadserege készen áll a Hormuzon átívelő hajózás biztosítására. Az amerikai erők központi parancsnoksága (CENTCOM) bejelentette, hogy a Hormuzi-szoros „nyitva van minden olyan hajó előtt, amely jogszerűen kíván átkelni a nemzetközi vízi úton”.

A CENTCOM hozzátette, hogy Irán nem ellenőrzi a szorost, és a „forgalom folyamatos”.

Irán ezt tagadja, a Forradalmi Gárda előzőleg figyelmeztetett, hogy az incidens miatti bármilyen megtorlásra „szigorú” válaszlépést fog adni. Muhammad Eslami, a Teheráni Egyetem vezető kutatója az arab hírügynökségnek azt mondta, hogy az Egyesült Államok elfogadta a Hormuzi-szoros iráni kezelését a szomszédos országokkal együttműködve, összhangban a megállapodás 5. cikkével. Az iráni álláspont a vízi úttal kapcsolatban „kristálytiszta”. Az irániak nem akarják, hogy a Hormuzi-szoros lezáródjon. Ha nézeteltérés van az egyetértési megállapodás 5. cikkének értelmezésében, az amerikai tisztviselőknek megbeszéléseket kellett volna folytatniuk iráni kollégáikkal – tette hozzá.

Figyelmeztette az amerikai nagykövetség az amerikaiakat Ománban

Egyesült Arab Emírségek „határozottan elítélte” az iráni megújult csapásokat, amelyek a régiót célozzák. A Külügyminisztérium kijelentette, hogy az „agresszív támadások a testvéri nemzetek szuverenitásának kirívó megsértését jelentik, és fenyegetést jelentenek biztonságukra és stabilitásukra”. Megerősítette szolidaritását szomszédaival – Jordániával, Katarral, Bahreinnel és Kuvaittal –, amelyek szintén támadások áldozatai lettek.

Az ománi amerikai nagykövetség arra figyelmeztette az amerikaiakat, hogy „maradjanak otthon”.

Főként két helyszínen, Duqm városában és Musandam kormányzóságban tartózkodva vonuljanak el otthonukba „a közelmúltbeli aktivitás miatt”.„Ha Duqmban vagy Musandamban tartózkodnak, amennyire csak lehetséges, maradjanak a lakásukban, szállodájukban vagy más épületben, és kerüljék az ablakokat” – áll a közleményben.