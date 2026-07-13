Már a horvátok se bírják, akkora a drágulás az Adriánál: horror, mennyibe kerül a parkolás a magyarok egyik kedvenc városában – ennek semmi köze az inflációhoz
A nyári szezonban a horvát tengerpart településein jellemzően megemelkednek az árak. Mindemellett a népszerű nyaralóhelyeken problémát okoz, hogy a megnövekedett forgalom nyomás alá helyezi az infrastruktúrát, ezért az autóval érkezőknek szinte vadászni kell a szabad parkolóhelyekre.
Splitbe érkezését követően ezzel a problémával szembesült az a zágrábi hölgy is, aki kikapcsolódni érkezett a tengerparti településre − számolt be az esetről a Startlap.
A horvát tengerparton szinte lehetetlen szabad parkolóhelyet találni
A beszámoló szerint már az érkezéskor látni lehtett, hogy nagyon nehéz lesz parkolni, a zsúfolt utcákon hosszú perceken át kellett keresgélni:
Egyszerűen nem volt hová parkolnom. Körbe-körbe autóztam, és szinte minden tele volt. Mivel magassarkú cipő volt rajtam, olyan helyet szerettem volna találni, amely nagyjából sík, és ahonnan könnyen el lehet jutni a belvárosba. Gyakorlatilag nem volt választási lehetőség
− panaszolta a nyaraló, akinek végül a Stari Plac nevű parkolóban sikerült megállni. Mivel itt a vártnál kevesebb autó volt ezért arra gondolt, hogy itt valószínűleg drága lehet a parkolás. Azt is elárulta, hogy
- az első óráért 4 eurót,
- minden további óráért pedig 5 eurót kellett fizetnie.
Mivel négy órát töltött a városban, a parkolás végül 19 eurójába (nagyjából 6800 forint) került.
Nem az éttermi árak jelentik a legnagyobb problémát
Miután a történetet elmesélő hölgy és barátnője befejezték a városnézést egy belvárosi étteremben ebédeltek. Két csirkesalátát rendeltek, amelyek egyenként 15 euróba (megközelítőleg 5 ezer forint) kerültek. Desszertnek egy semifreddót és egy adag vegyes fagylaltot kértek, amit két Aperol Spritzzel öblítettek le.
A számla végösszege így 55,50 euró (megközelítőleg 20 ezer forint) lett, amely a parkolási költséggel együtt már közel 75 eurós kiadást (megközelítőleg 27 ezer forint) jelentett egyetlen délután során.
A kirándulók ennek ellenére sem bánták meg a látogatást, mivel véleményük szerint Split a horvát tengerpart egyik legszebb városa:
Split gyönyörű, és mindig szívesen térek vissza ide, de amikor összeadja az ember a parkolást, az ebédet és a többi apró költséget, nagyon gyorsan rájön, milyen drága lett manapság
− mondta a zágrábi turista, aki szerint nem az árak, hanem a parkolás jelenti a legnagyobb problémát:
A legnagyobb gond számomra az volt, hogy szabad parkolóhelyet találjak. Annyi autó van, hogy az már tényleg hihetetlen
− fogalmazott, majd hozzátette, hogy ez a helyismerettel nem rendelkezők számára még kellemetlenebb lehet.
Évek óta visszatérő téma a drágulás
Az elmúlt években rendszeres téma, hogy a népszerű horvátországi üdülőhelyeken jelentősen emelkedtek az árak. Különösen a nyári főszezonra jellemző, hogy az éttermek, bárok, szálláshelyek és parkolók díjai jóval magasabbak ezeken a területeken, mint az ország más részein.
A horvát statisztikai hivatal adatai szerint 2026 tavaszán is folytatódott az áremelkedés: a vendéglátás és a szálláshely-szolgáltatás ára éves összevetésben több mint 6 százalékkal nőtt, miközben az infláció 5 százalék felett alakult.
A közösségi oldalakon és fórumokon rendszeresen téma a dalmát városok árszintje. Több utazó is arról számolt be az elmúlt hónapokban, hogy Splitben egy átlagos
éttermi főétel már jellemzően 15–20 euróba (megközelítőleg 5-7 ezer forint) kerül, míg egy koktél ára a népszerű turistaközpontokban elérheti a 15–17 eurót (megközelítőleg 5-6 ezer forint) is.
Egy Reddit-felhasználó például arról írt, hogy egy népszerű spliti étteremben 17 eurót fizetett egy koktélért, míg mások szerint a fejenkénti éttermi költés könnyen elérheti a 25–30 eurót.