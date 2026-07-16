Horvátország: összehasonlították a szállodaárakat Görögországgal és Olaszországgal – meglepő lett az eredmény

Stabilnak mondható a horvát turizmus idei szezonja, ám egyre kiélezettebb a szállásadók közti versengés a vendégért. Az év első felében – a tavalyi adattal szinte pontosan megegyező – 7,6 millió turista érkezett Horvátországországba, összesen 29,5 millió vendégéjszakát eltöltötve – írja a horvát Index.

Horvátország gyakran drágábbnak bizonyul, mint az azonos színvonalú mediterrán célpontok. / Fotó: Shutterstock

Több konkurens mediterrán célpont kedvezőbb árakat kínál, mint Horvátország

A dalmát lap annak járt utána, milyen árakon lehet még az Adria partján egyhetes nyári nyaralást foglalni július 24. és 31. között két fő részére, reggelivel. A cikkben a Booking.com kínálatát alapul véve hasonlították össze több népszerű horvát üdülőhely és hasonló európai desztináció árait. A vizsgálat alapján még bőven akad elérhető szállás és a szórás is igen nagy, ugyanakkor kijelenthető, hogy

több konkurens mediterrán célpont kedvezőbb árakat kínál, mint Horvátország.

A kis-losinji szállodákban például hét éjszakára nagyjából 1600 és közel 5000 euró közötti összeget kérnek, míg az olasz Szardínián ezzel szemben már 625 eurótól is lehet szobát találni, ott a legdrágább ajánlat valamivel több mint 4000 euró.

Hasonló a kép Poreč és a portugáliai Albufeira összevetésében is, ugyanis az isztriai városban a legtöbb hotel ára 1190 és 2600 euró között alakul, míg a portugál üdülőhelyen 986–2110 euróért lehet foglalni az említett időszakban.

Zadar és a krétai Chania összevetésénél újfent a görög város bizonyult olcsóbbnak, hiszen a horvát kikötőváros legkedvezőbb ajánlata 1308 euró, Chaniában viszont már 1066 eurótól elérhető szállás, és a felső ársáv is jóval kedvezőbb.

Split is csak egyetlen kategóriában előzte meg Barcelonát, noha az induló árak alacsonyabbak voltak, körülbelül 890 euróval, ám a luxusszállodák között óriási különbség tapasztalható. Barcelonában a legdrágább ajánlat 1892 euró volt, míg Splitben egy hotelszobáért akár 7844 eurót is elkérhetnek.

Még nagyobb eltérés mutatkozott Makarska és a törökországi Bodrum összehasonlításában. Míg a horvát üdülővárosban a legolcsóbb szálloda 1837 euróba került, addig Bodrumban már 677 eurótól lehetett hotelszobát foglalni reggelivel.

Dubrovnik továbbra is a legdrágább horvát úti célok közé tartozik. Itt a vizsgált időszakban a szállodai árak 2500 eurónál indulnak, ám a legexkluzívabb ajánlat csaknem 10 500 euróba kerül.

Az Amalfi-parton ugyanakkor még ennél is magasabb összegek jönnek szembe; a legdrágább szállodák ára akár elérheti a 14–17 ezer eurót is egy hétre.