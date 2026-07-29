Felizzik a térkép Magyarország körül: munkarendet és menetrendet boríthat fel a kánikula – újabb hőhullám zárja satuba Közép-Európát
Harmadfokú hőségriasztást adtak ki csütörtökre Nyugat-Szlovákia több járására, miközben Lengyelország és Ausztria is újabb hőhullámra készül. Csehországban egyelőre mérsékeltebb a helyzet, de a következő napokban ott is tovább emelkedhet a hőmérséklet.
A négy vizsgált ország közül Csehország, Lengyelország és Szlovákia tartozik a visegrádi országokhoz, Ausztria azonban nem tagja a V4-nek. Földrajzi közelsége és szigorú hőségvédelmi szabályai miatt ugyanakkor fontos összehasonlítási pontot jelent Magyarország számára, ezért úgy döntöttünk, megnézzük, nyugati szomszédaink hogyan kezelik ezt a kritikus helyzetet.
Szlovákiában jön a legmagasabb riasztás
Szerdán Pozsony és Nyitra térségében másodfokú figyelmeztetés van érvényben, csütörtökre azonban Nyugat-Szlovákia több járásában már harmadfokú riasztást adott ki a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A hőmérséklet egyes területeken elérheti a 38–40 Celsius-fokot.
Az SHMÚ aktuális előrejelzése szerint szerdán országszerte 30–35 fok várható, a legmagasabb értékeket délnyugaton mérhetik. A meteorológiai szolgálat arra is figyelmeztetett, hogy a következő hőhullámot súlyos csapadékhiány és kiszáradt talaj előzi meg, ami növeli a szabadtéri tüzek veszélyét.
A munkáltatóknak a hőség idején ivóvizet, árnyékolást és megfelelő légmozgást kell biztosítaniuk. Amennyiben ezek nem elegendők,
- módosíthatják a munkakezdés időpontját,
- gyakoribb szüneteket rendelhetnek el,
- illetve csökkenthetik a munkaidőt.
A vasúttársaságok is készen állnak a beavatkozásra. A korábbi hőhullám idején a sínek felmelegedése miatt több szakaszon óránként nyolcvan kilométerre csökkentették a vonatok megengedett sebességét. Hasonló intézkedésekre az újabb extrém melegben is szükség lehet.
Lengyelország nagy részére narancssárga riasztás jöhet a hőség miatt
Lengyelországban csütörtökön erősödik fel igazán a hőség. A meteorológiai intézet tizenhárom vajdaság nagy részére másodfokú, vagyis narancssárga figyelmeztetés kiadását tervezi – írta a TVN24.
Az érintett térségek között található Alsó-Szilézia, Szilézia, Nagy-Lengyelország, Mazóvia, Lodz és Lublin környéke is. Nyugat-Pomerániában és Pomeránia további részein elsőfokú riasztást adhatnak ki.
A rendkívüli meleg mellett heves zivatarok is kialakulhatnak.
Országos veszélyhelyzeti intézkedést egyelőre nem jelentettek be. A jelenlegi munkavédelmi szabályok alapján azonban 28 fok feletti beltéri és 25 fok feletti szabadtéri munkavégzésnél a munkáltatóknak ingyenes ivóvizet kell biztosítaniuk. Automatikus munkaszünet vagy rövidített munkanap nincs.
Ausztriában már nem bízzák a cégekre a döntést
Ausztriában szerdán 27–36 fok közötti maximumokat várnak, a GeoSphere Austria pedig az ország több részén fokozott hőterhelésre figyelmeztet. Az aktuális figyelmeztetések az intézet riasztási térképén követhetők.
Az osztrák rendszer annyiban szigorúbb a régiós gyakorlatnál, hogy a másodfokú hőségriasztástól a szabadtéri munkát végzők védelme már nem csupán munkáltatói mérlegelés kérdése.
A 2026 januárjától hatályos rendelet alapján a vállalatoknak konkrét intézkedési tervet kell életbe léptetniük.
Ennek része lehet a munkakezdés korábbi időpontra helyezése, a fizikai terhelés csökkentése, az árnyékos pihenőhelyek kialakítása, további munkaközi szünetek beiktatása, valamint ivóvíz és UV-védő felszerelés biztosítása. Hőség miatti automatikus munkaszünet ugyanakkor Ausztriában sincs.
Csehországban egyelőre nem rendeltek el rendkívüli korlátozást
Csehországban szerdán főként Kelet-Morvaországon erősödik meg a hőség, ahol 32–36 fokot mérhetnek. Az ország többi részén jelenleg kevésbé szélsőséges a helyzet – derül ki a cseh meteorológiai szolgálat előrejelzéséből.
Friss országos rendkívüli intézkedést vagy általános tűzgyújtási tilalmat egyelőre nem jelentettek be.
A meteorológusok azonban arra számítanak, hogy július és augusztus fordulóján újabb hőhullám érheti el az országot, így később regionális tűzvédelmi korlátozásokra is szükség lehet.
A régiós körképből egyelőre Szlovákia emelkedik ki, ahol már a legmagasabb hőségriasztást is elrendelték. Ausztria a munkahelyi védelemben jár előrébb, Lengyelország nagy részére pedig órákon belül magasabb fokozatú figyelmeztetések érkezhetnek.
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