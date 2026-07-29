Felizzik a térkép Magyarország körül: munkarendet és menetrendet boríthat fel a kánikula – újabb hőhullám zárja satuba Közép-Európát

Harmadfokú hőségriasztást adtak ki csütörtökre Nyugat-Szlovákia több járására, miközben Lengyelország és Ausztria is újabb hőhullámra készül. Csehországban egyelőre mérsékeltebb a helyzet, de a következő napokban ott is tovább emelkedhet a hőmérséklet.

Rendkívüli intézkedésekre készül Közép-Európa a nagy hőség miatt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A négy vizsgált ország közül Csehország, Lengyelország és Szlovákia tartozik a visegrádi országokhoz, Ausztria azonban nem tagja a V4-nek. Földrajzi közelsége és szigorú hőségvédelmi szabályai miatt ugyanakkor fontos összehasonlítási pontot jelent Magyarország számára, ezért úgy döntöttünk, megnézzük, nyugati szomszédaink hogyan kezelik ezt a kritikus helyzetet.

Szlovákiában jön a legmagasabb riasztás

Szerdán Pozsony és Nyitra térségében másodfokú figyelmeztetés van érvényben, csütörtökre azonban Nyugat-Szlovákia több járásában már harmadfokú riasztást adott ki a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A hőmérséklet egyes területeken elérheti a 38–40 Celsius-fokot.

Az SHMÚ aktuális előrejelzése szerint szerdán országszerte 30–35 fok várható, a legmagasabb értékeket délnyugaton mérhetik. A meteorológiai szolgálat arra is figyelmeztetett, hogy a következő hőhullámot súlyos csapadékhiány és kiszáradt talaj előzi meg, ami növeli a szabadtéri tüzek veszélyét.

A munkáltatóknak a hőség idején ivóvizet, árnyékolást és megfelelő légmozgást kell biztosítaniuk. Amennyiben ezek nem elegendők,

módosíthatják a munkakezdés időpontját,

gyakoribb szüneteket rendelhetnek el,

illetve csökkenthetik a munkaidőt.

A vasúttársaságok is készen állnak a beavatkozásra. A korábbi hőhullám idején a sínek felmelegedése miatt több szakaszon óránként nyolcvan kilométerre csökkentették a vonatok megengedett sebességét. Hasonló intézkedésekre az újabb extrém melegben is szükség lehet.

Lengyelország nagy részére narancssárga riasztás jöhet a hőség miatt

Lengyelországban csütörtökön erősödik fel igazán a hőség. A meteorológiai intézet tizenhárom vajdaság nagy részére másodfokú, vagyis narancssárga figyelmeztetés kiadását tervezi – írta a TVN24.

Az érintett térségek között található Alsó-Szilézia, Szilézia, Nagy-Lengyelország, Mazóvia, Lodz és Lublin környéke is. Nyugat-Pomerániában és Pomeránia további részein elsőfokú riasztást adhatnak ki.

A rendkívüli meleg mellett heves zivatarok is kialakulhatnak.

Országos veszélyhelyzeti intézkedést egyelőre nem jelentettek be. A jelenlegi munkavédelmi szabályok alapján azonban 28 fok feletti beltéri és 25 fok feletti szabadtéri munkavégzésnél a munkáltatóknak ingyenes ivóvizet kell biztosítaniuk. Automatikus munkaszünet vagy rövidített munkanap nincs.