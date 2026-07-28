Megroppantotta a hőség a kukoricatermést, Magyarországon különösen nagy a baj

Több millió tonnával csökkentette a Nemzetközi Gabonatanács (IGC) júliusi jelentésében a világ kukoricatermésére vonatkozó előrejelzését. A prognozis szerint 1,306 milliárd tonnás termés várható a 2026/27-es gazdasági évben, ami 4 millió tonnával marad el a júniusi becsléstől, és 37 millió tonnás, mintegy 2,8 százalékos visszaesést jelent az előző szezon 1,343 milliárd tonnás kukorica terméséhez képest. A hőség és a csapadékhiány különösen Franciaországban és Magyarországon rontotta a hozamkilátásokat.

A hőség miatt, a Nemzetközi Gabonatanács júliusban négymilló tonnával csökkentette kukoricatermés-várakozását az előző hónaphoz képest. Ez, az előző évnél 37 millió tonnás visszaesést jelentene Fotó: JUAN LINO

A lefelé módosítás hátterében szinte teljes egészében az európai terméskilátások romlása áll. A kontinens több térségét egymás után elérő hőhullámok és az aszály a kukoricát annak egyik legérzékenyebb fejlődési szakaszában, a virágzás és a megtermékenyülés idején sújtották.

Arat a hőség: több kukorica fogyhat, mint amennyi megterem

A kukoricapiaci mérleg szűkülését jelzi, hogy az IGC 1,323 milliárd tonnás globális felhasználással számol. Ez egymillió tonnával meghaladná az előző szezon fogyasztását, és 17 millió tonnával lenne több a várható termésnél.

Az eltérés miatt a világ kukoricakészletei a szezon végére 311 millióról 293 millió tonnára csökkenhetnek. A készletek felhasználáshoz viszonyított aránya 23,5 százalékról 22,2 százalékra süllyedhet. A feszesebb mérleg önmagában ártámogató tényező, bár a jegyzések alakulását az amerikai termés, a kereslet és a fekete-tengeri szállítások is jelentősen befolyásolják.

A teljes globális gabonatermést az IGC 2,422 milliárd tonnára várja, 5 millió tonnával kevesebbre a júniusi előrejelzésnél. Ez még mindig minden idők második legnagyobb termése lehet, de 69 millió tonnával elmaradna az előző szezon rekordjától. A gabonafélék felhasználása ugyanakkor 2,447 milliárd tonnás történelmi csúcsra emelkedhet, így az összesített zárókészlet 26 millió tonnával, 610 millió tonnára apadhat.

Európának több importra lehet szüksége

Az IGC az Európai Unió kukoricatermésére vonatkozó előrejelzését egyetlen hónap alatt 4,1 millió tonnával, 53,8 millió tonnára vágta vissza. Ez 6,4 millió tonnával lenne kevesebb az előző szezon eredményénél.