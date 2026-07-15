Az IBM brutális árfolyamzuhanása vészjelzés az IT-szektornak – az MI egyelőre mindent visz

Az adatközpontokra fordított kiadások voltak a fő hajtóerői az informatikai beruházások történelmi fellendülésének. Most azonban, ahogy egyre élesebbé válik a verseny a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokért, úgy tűnik, már szinte kizárólag ez mozgatja a piacot – a hagyományos IT-szektor, így az IBM egyre nehezebb helyzetbe kerül.

Az IBM profitfigyelmeztetése vészjelzés a hagyományos IT-szektor számára / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Erre utalhat az IBM kedden kiadott profitfigyelmeztetése is, amely szabadesésbe küldte a vállalat részvényeit. Ha Arvind Krishna vezérigazgatónak igaza van abban, hogy a gyenge eredmények mögött nem elsősorban a cég saját hibái, hanem szélesebb piaci folyamatok állnak, akkor ez arra utalhat, hogy a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának fellendülése új szakaszba lépett, amelyben egyre többen versenyeznek az egyre szűkösebb forrásokért.

Tragikus adatokat közölt az IBM

Az IBM még a második negyedéves technológiai gyorsjelentési szezon kezdete előtt közölte, hogy

bevételei az elmúlt negyedévben mindössze 1 százalékkal nőttek,

szemben az elemzők által várt 5 százalékkal.

A vállalat szerint ügyfelei az elmúlt hónapban informatikai költéseik jelentős részét olyan szerverekre, adattároló rendszerekre és memóriacsipekre csoportosították át, amelyek iránt robbanásszerűen megnőtt a kereslet az MI-boom hatására.

Ez visszavetette az IBM nagyszámítógépeinek (mainframe) és szoftvereinek értékesítését.

Az Anthropic Mythos nevű modellje körül kialakult kiberbiztonsági pánik szintén felboríthatta a vállalatok informatikai beruházási terveit. Az IBM szerint sok cég most elsődlegesen a biztonsági kockázatok kezelésére koncentrál, így más fejlesztések háttérbe szorultak.

Átalakul az informatikai kereslet

Az IBM részvényeinek 25 százalékos zuhanása egy viszonylag mérsékelt profitfigyelmeztetés után jól mutatja, mennyire idegesek a befektetők. Egyúttal arra is utal, hogy attól tartanak: az informatikai kereslet szerkezete lényegesen átalakul.

Eddig kevés bizonyíték utalt arra, hogy a mesterséges intelligencia kiszorítaná az egyéb informatikai beruházásokat. A szoftvercégek részvényeit sújtó, úgynevezett „SaaSpocalypse” inkább azt a félelmet tükrözte, hogy az MI hosszabb távon csökkenti majd a mai szoftverek iránti igényt, nem pedig azt, hogy ez már most érezhető hatással lenne – jegyzi meg a Financial Times.