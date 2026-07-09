Váratlan ítéletet mondott az IMF a magyar gazdaságról: ennek a Tisza-kormány nagyon nem fog örülni – a fasorban sincs a legjobbakhoz képest

Az euróövezet gazdasága a következő években várhatóan csak visszafogott ütemben bővül a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb Világgazdasági Kilátások jelentése alapján. 2027 és 2031 között éves átlagban mindössze 1,2 százalékos növekedés várható; a legerősebb év 2028 lehet, amikor a bővülés elérheti az 1,4 százalékot. Ehhez képest Magyarország 2,37 százalékos várható bővülésével a középmezőnyben van, de több környező országban meglepően magas növekedésre számítanak az elemzők – írja a Euronews.

Az IMF legrissebb Világgazdasági Kilátások jelentésének nem fog örülni a Tisza-kormány. / Fotó: Anadolu via AFP

Ezek az európai országok lehetnek a gazdasági növekedés motorjai az IMF szerint

A unió egésze valamivel kedvezőbb képet mutat, éves átlagban 1,4 százalékos növekedéssel, ez azonban továbbra is jelentősen elmarad a világgazdaság várható teljesítményétől. Az IMF szerint a globális GDP évente átlagosan 3,2 százalékkal emelkedhet ugyanebben az időszakban. A feltörekvő ázsiai gazdaságok 4,6 százalékos, India pedig 6,5 százalékos átlagos növekedést érhet el.

Az IMF előrejelzése alapján több kisebb európai gazdaság a következő öt évben az euróövezet növekedési ütemének több mint kétszeresét is elérheti.

Moldova éves átlagban 3,5 százalékos bővülésre számíthat 2027 és 2031 között. A legerősebb év 2028 lehet, közel 3,7 százalékos növekedéssel, annak ellenére, hogy az ország az elmúlt években egyszerre szembesült

az ukrajnai háború következményeivel,

energiaválsággal

és súlyos aszállyal.

Szerbia átlagosan évi 3,52 százalékos növekedést érhet el, a gazdaság teljesítménye fokozatosan gyorsulhat, a csúcsot 2030 és 2031 körül érheti el az elemzés szerint.

A következő évek egyik legfontosabb eseménye a 2027-es belgrádi világkiállítás lesz, amely jelentős infrastrukturális fejlesztéseket indított el.

Új autópályák,

vasútvonalak és

városfejlesztési beruházások

valósulnak meg, miközben a feldolgozóipari export bővülése és a kínai támogatással megvalósuló rézbányászati beruházások is hozzájárulnak a növekedéshez.

Ukrajna esetében az IMF átlagosan 3,8 százalékos éves növekedéssel számol, 2028-ban pedig akár 4,2 százalékos bővülés is elképzelhető.

Az előrejelzés abból indul ki, hogy a háború a közeljövőben lezárul, majd megkezdődik az ország újjáépítése. A Világbank becslése szerint ennek költsége már megközelíti a 600 milliárd dollárt, ami jelentősen élénkítheti a gazdaságot.