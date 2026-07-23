Az IMF ismét bizalmat szavazott Ukrajnának, újabb százmilliók érkeznek Kijevbe – szemet hunytak a hiányzó reformok felett

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) jóváhagyta az Ukrajnának nyújtott hitelprogram első felülvizsgálatát, így Kijev hamarosan 690 millió dollárhoz jut. A döntés annak ellenére született meg, hogy az ország több vállalt reformot sem teljesített határidőre, illetve egyes intézkedéseket elhalasztottak.

Az ukrán gazdaság továbbra is külső finanszírozásra szorul, ezért kulcsfontosságú döntést hozott az IMF / Fotó: Poetra.RH / Shutterstock

Az IMF július 20-án jóváhagyta az Ukrajnának nyújtott hitelprogram első felülvizsgálatát, ezzel megnyitva az utat egy újabb, 690 millió dolláros hitelrészlet folyósítása előtt.

Az összeg a 15 ezermilliárd dolláros finanszírozási program része, amelynek célja az ukrán gazdaság stabilizálása a háború idején.

Az IMF közleménye szerint Ukrajna teljesítménye „összességében kielégítő” volt, ugyanakkor több vállalt intézkedést csak késve hajtott végre, néhány reformot pedig egyáltalán nem sikerült teljesíteni a kitűzött határidőre.

A legnagyobb politikai ellenállást az adóreformok váltották ki. Az ukrán parlament hónapokon át nem fogadta el azokat az intézkedéseket, amelyek megszüntették volna az egyéni vállalkozók áfamentességét, megadóztatták volna a kis értékű külföldi csomagokat, illetve az olyan digitális platformokon – például az Uberen – szerzett jövedelmeket.

Az IMF végül beleegyezett abba, hogy ezeknek a vitatott adóintézkedéseknek a bevezetését 2026 végére, illetve 2027-re halasszák. A szervezet ezzel ismét rugalmasságot tanúsított a háború sújtotta ország iránt.

Az IMF így sincs megelégedve az ukrán reformokkal

Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója a Kyiv Independent megkeresésére hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is figyelemre méltó ellenálló képességet mutat az orosz támadások közepette, ugyanakkor kiemelte: a további reformok végrehajtása elengedhetetlen az ország pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez.

Az ukrán kormány is elismerte, hogy jelentős feladatok állnak még előtte. Szerhij Koreckij miniszterelnök szerint a reformok felgyorsítása kulcsfontosságú a nemzetközi finanszírozás fenntartásához, a gazdasági helyreállításhoz és az európai uniós csatlakozási folyamat előmozdításához. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter pedig a költségvetési bevételek növelését és a feketegazdaság visszaszorítását nevezte a következő időszak legfontosabb feladatainak.