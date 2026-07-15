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árstabilitás
Nemzetközi Valutaalap (IMF)
energiahelyzet
gazdasági válság
mesterséges intelligencia
ellátási láncok

Riadót fújt az IMF: óriási nyomás alá került a globális gazdaság, árrobbanások és ellátási zavarok jöhetnek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A világjárvány, a megélhetési válság, a háborúk és a kereskedelmi feszültségek után újabb kihívások előtt áll a világgazdaság. Az IMF szerint a legfontosabb feladat az infláció kordában tartása és az államháztartások stabilizálása.
VG
2026.07.15, 17:51

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint a világ olyan gazdasági korszakba lépett, ahol a válságok és a technológiai átalakulás egyszerre teszik kiszámíthatatlanná a jövőt. Christian Mumssen, a szervezet új stratégiai igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a kormányoknak mindenekelőtt az árstabilitás megőrzésére és a hiteles gazdaságpolitikára kell összpontosítaniuk.

International Monetary Fund (IMF)
Az IMF figyelmeztet, hogy az árstabilitás megőrzése lesz a következő évek egyik legnagyobb kihívása / Fotó: Anadolu via AFP

A frissen kinevezett stratégiai igazgató szerint a kormányoknak hiteles költségvetési és monetáris politikával kell megőrizniük az árstabilitást, mert a világgazdaságot egyszerre több, egymást erősítő átalakulás formálja.

Riadót fújt az IMF stratégája

Christian Mumssen washingtoni felszólalásában arra emlékeztetett, hogy az elmúlt években egymást követték a rendkívüli gazdasági sokkok: a koronavírus-járvány, a megélhetési válság, a kereskedelmi konfliktusok, valamint az ukrajnai és a közel-keleti háborúk. Ezek mellett a mesterséges intelligencia és a digitális pénzügyek fejlődése is jóval gyorsabb ütemben zajlik, mint azt korábban sokan várták.

Az IMF vezetője szerint a világgazdaság eddig meglepően ellenállónak bizonyult, ugyanakkor a jelenlegi helyzetet rendkívüli bizonytalanság jellemzi. Úgy fogalmazott: a döntéshozóknak fel kell készülniük arra, hogy a váratlan események a jövőben is rendszeresen felboríthatják a gazdasági kilátásokat.

Mumssen hangsúlyozta, hogy a kormányoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a fenntartható államháztartásra, az államadósság kezelésére, az infláció visszaszorítására, valamint a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés támogatására. Figyelmeztetett arra is, hogy a gyakori ellátási zavarok továbbra is veszélyeztethetik az árstabilitást.

Szerinte a gazdaságok ellenálló képességét növelni kell az ellátási láncokat érő sokkokkal és a fokozódó geopolitikai feszültségekkel szemben. 

Emellett elengedhetetlen, hogy a mesterséges intelligencia gyors térnyerése valóban széles körű gazdasági növekedést eredményezzen, ne csupán egy szűk szereplői kör profitáljon belőle.

Az IMF stratégiai igazgatója szerint a jelenlegi időszak legnagyobb sajátossága, hogy több történelmi jelentőségű átalakulás zajlik egyszerre. Miközben ezek a kihívások minden korábbinál szorosabb nemzetközi együttműködést tennének szükségessé, a globális politikai és gazdasági rendszer egyre inkább többpólusúvá és széttagolttá válik.

Mumssen ezért arra ösztönözte az országokat, hogy működjenek együtt a Nemzetközi Valutaalappal a gazdasági kockázatok kezelésében és a hosszú távú stabilitást szolgáló megoldások kidolgozásában.

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