Infláció: nagyon rossz hírt kapott Varga Mihály az eurozónából, szűkül az MNB mozgástere, gyengülhet a forint

Az euróövezeti infláció júliusban ismét emelkedett, miután az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet összeomlása megemelte az olajárakat, ami tovább erősítette azokat a várakozásokat, hogy az Európai Központi Banknak (EKB) kamatot kell emelnie.

Az infláció növekedése az eurozónában gyengítheti a forintot és korlátozhatja az MNB kamatcsökkentési mozgásterét / Fotó: Liesa Johannssen

Az eurókamat esetleges emelkedése meglehetősen rossz hír a magyar jegybanknak, hiszen csökkenti a mozgásteret a kamatcsökkentésre és gyengíti a forintot. Ennek hátterében az áll, hogy az euróban elérhető hozam emelkedik, így a befektetők egy része a magasabb eurókamat miatt euróeszközökbe csoportosíthatja át invesztícióit - így értelemszerűen gyengülhet a forint.

Nincs könnyű helyzetben az MNB

A piac jelenleg is számít arra, hogy az inflációs kockázatok miatt kamatot emel az EKB; erre egyébként az MNB is utalt legutóbbi közleményében. A jegybank "a globális befektetői hangulatot továbbra is meghatározzák a közel-keleti geopolitikai fejlemények. Az USA és Irán közötti konfliktus felerősödni látszik, és a lezárás bizonytalanabbá vált. A világpiaci olajárak és az európai gázárak az elmúlt hetekben emelkedtek."

Az Európai Központi Bank és a Federal Reserve részéről az idei év végéig egy-egy kamatemelésre számítanak a piacok

- írja az MNB. A japán jegybank szintén folytathatja az irányadó ráta emelését. A régióban a lengyel és a román jegybank nem változtatott az irányadó rátáján júliusban. A fejlett piaci hosszú hozamok historikus összevetésben továbbra is magasak, és az elmúlt hónap során emelkedtek - teszik hozzá a július 21-én kiadott közleményben, amikor az irányadó kamtot 25 bázisponttal, 5,75 százalékra mérsékelte a jegybank. Az eurozóna emelkedő inflációjára a forint enyhe gyengüléssel reagált, a piac valószínűleg beárazta már az EKB szeptemberi kamatemelését.

A dél körüli kereskedelemben az euró a 362-364 forint közötti sávban mozgott.

Az energiaárak húzzák az eurozóna inflációját

Az Eurostat pénteki közlése szerint a fogyasztói árak éves alapon 2,9 százalékkal emelkedtek a júniusi 2,8 százalék után. Az adat megfelelt a Bloomberg felmérésében szereplő elemzői mediánvárakozásnak, és a francia, illetve spanyol infláció vártnál erősebb gyorsulását követte.