Kiszivárgott a titkos fegyverüzlet: Kína heteken belül felfegyverezheti Iránt – ez alapjaiban változtathatja meg a háborút
Irán heteken belül megkaphatja az első szállítmányt abból a legfeljebb négyszáz kínai gyártmányú, vállról indítható légvédelmi rakétarendszerből, amelynek beszerzéséről a közelmúltban állapodhatott meg – írta a Reuters.
A megállapodás értéke hatvan-hetvenmillió dollár lehet. A hírügynökség értesülései szerint Irán QW–12 és FN–16 típusú hordozható légvédelmi rendszereket vásárolhat, de Teherán a fejlettebb, QW–18 és QW–19 rakéták iránt is érdeklődést mutatott.
A fegyvereket a hongkongi Zhongqing Baoshang International Investment nevű vállalaton keresztül szerezhetik be. Az üzletet ugyanakkor hivatalosan sem Kína, sem Irán nem erősítette meg.
Négyszáz rakétarendszer erősítheti meg Irán védelmét
A MANPADS kategóriába tartozó fegyverek könnyű, hordozható, rövid hatótávolságú légvédelmi rendszerek. Elsősorban alacsonyan
- repülő repülőgépek,
- helikopterek
- és drónok
ellen vethetők be, így olyan célpontok védelmére is alkalmasak lehetnek, amelyeket a nagyobb, telepített légvédelmi rendszerek nehezebben tudnak lefedni.
A több száz indítóeszközből álló készlet lehetővé tenné, hogy Irán katonai bázisok, rakétaállások, energetikai létesítmények és más stratégiai objektumok közelében is mozgatható légvédelmi egységeket telepítsen.
A beszerzés jelentőségét az adja, hogy Irán az Egyesült Államokkal és Izraellel vívott több hónapos konfliktus után igyekszik helyreállítani és megerősíteni légvédelmi képességeit. A korábbi támadások rámutattak arra, hogy a rögzített radar- és rakétarendszerek mellett nagyobb szüksége lehet gyorsan áthelyezhető eszközökre is.
Pakisztánon keresztül érkezhetnek a fegyverek
A Reuters forrásai szerint a szállítmány a kínai Ürümcsiből indulhat, majd szárazföldi útvonalon, Pakisztánon keresztül érkezhet meg Iránba. Teherán az ilyen útvonalakkal csökkentheti annak veszélyét, hogy a tengeri vagy légi szállítást feltartóztatják.
A pakisztáni hadsereghez köthető források ugyanakkor tagadták, hogy Iszlámábád részt venne a fegyverek továbbításában. A kínai külügyminisztérium szintén azt közölte, hogy nincs tudomása az ügyletről.
A kínai fél tagadása azért is fontos, mert Donald Trump amerikai elnök néhány nappal korábban arról beszélt, hogy Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin ígéretében is bízik, miszerint Kína és Oroszország nem szállít fegyvereket Iránnak.
Még nagyobb üzlet is készülhet
A hordozható légvédelmi rendszerek csak az egyik elemét jelenthetik az iráni–kínai fegyverkezési együttműködésnek. A Reuters korábbi értesülése szerint Teherán kínai CM–302 típusú szuperszonikus hajó elleni cirkálórakéták vásárlásáról is tárgyalt.
Ezek a rakéták mintegy 290 kilométeres hatótávolsággal rendelkezhetnek, és komoly fenyegetést jelenthetnének a térségben állomásozó amerikai hadihajókra, valamint a Perzsa-öböl tengeri útvonalaira.
Amennyiben a négyszáz hordozható légvédelmi rendszer leszállítása valóban megkezdődik, az azt jelezné, hogy Kína a diplomáciai és gazdasági kapcsolatok után a katonai együttműködésben is közelebb kerül Iránhoz. Pekingnek közben azzal is számolnia kell, hogy az üzlet tovább növelheti a feszültséget Washingtonnal és Izraellel.