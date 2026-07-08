Erre figyel a világ, megérkezett Irán válasza Amerikának: Trump kegyetlen ultimátumot kapott, azonnal lezárhatják a Hormuzi-szorost – egekben az olaj ára

Irán szerint bármilyen újabb amerikai támadás esetén azonnal lezárja a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost, és minden iráni célpont elleni csapásra legalább két ellencsapással válaszol. A figyelmeztetés azután érkezett, hogy a térségben ismét kiéleződött a katonai feszültség Washington és Teherán között.

Az iráni vezetés szerint Washington csak veszíthet egy újabb katonai összecsapással / Fotó: BEST-BACKGROUNDS

Újabb veszélyes fordulatot vett az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus.

Egy iráni biztonsági forrás szerint Teherán új katonai és stratégiai doktrínát fogadott el, amelynek értelmében minden újabb amerikai támadásra az eddigieknél sokkal keményebb választ adna.

Az iráni PressTV szerint két automatikus intézkedés lépne életbe:

az első a Hormuzi-szoros teljes lezárása lenne minden tengeri forgalom előtt;

a második pedig az, hogy minden egyes Iránt ért csapásra legalább két ellenséges célpont elleni támadás következne.

A nyilatkozat szerint Irán saját feltételei szerint irányítaná a szoros újranyitását is, és nem engedné, hogy más országok vagy nemzetközi szereplők alternatív útvonalakat alakítsanak ki a térségben.

Rendkívüli fordulat: Amerika az éjjel megtámadta Iránt, azonnal kilőtt az olaj ára – nagy üzemanyagár-emelés jöhet Magyarországon Ismét ropognak a fegyverek a Közel-Keleten. Irán támadásaira az Egyesült Államok nagyszabású katonai csapásokkal válaszolt. Az olajár ismét meredeken emelkedni kezdet.

Irán: véget ért az amerikai nyomásgyakorlás kora

A biztonsági forrás Donald Trump amerikai elnöknek is üzent. Azt állította, hogy az Egyesült Államok semmit sem nyerhet újabb fenyegetésekkel, viszont elveszítheti a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés lehetőségét, valamint a végleges megállapodásról szóló tárgyalásokat is. Hozzátette: Irán nem tesz különbséget az Egyesült Államok és térségbeli szövetségesei között, ezért bármely támogatót legitim célpontnak tekinthet.

Az iráni közlés szerint a feszültséget az váltotta ki, hogy az amerikai hadsereg szerdán újabb csapásokat hajtott végre Irán déli partvidékén, Hormozgán tartományban és Mahshahr térségében. Teherán azt állítja, hogy ezek a támadások megsértették a korábban létrejött tűzszünetet.