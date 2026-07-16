Brutális jégeső tartolt le 100 000 hektárnyi termőföldet: átszámítva mintegy 20 milliárd forintos kárt okozhatott a gazdáknak

Súlyos veszteségeket okozott a német gazdálkodóknak a napokban érkezett viharsorozat. A Vereinigte Hagel mezőgazdasági biztosító első becslése szerint mindössze 48 óra alatt legalább 50 millió euró kár keletkezett, a károsodott mezőgazdasági területek nagysága pedig elérte a 100 ezer hektárt. A jégeső által okozott kár végleges összege ennél is magasabb lehet, mivel a kárfelmérés még tart.

Súlyos károkat okozott a búzatáblákon is a németországi jégeső Fotó: Nancy Anderson

A szélsőséges időjárás két egymást követő hullámban csapott le Németországra. Előbb az ország északi felén pusztítottak jégesővel, felhőszakadással és viharos széllökésekkel kísért zivatarok, majd alig egy nappal később a déli tartományokban alakultak ki jelentős károk. Az érintett térségek közé tartozott többek között

Alsó-Szászország északkeleti része,

Észak-Hessen, Frankfurt tágabb környezete,

Ostwestfalen-Lippe, valamint Türingia,

Schleswig-Holstein,

Mecklenburg–Elő-Pomeránia,

Baden-Württemberg és Bajorország több körzete.

Jégeső: közvetlenül az aratás előtt pusztult el a termés

A legnagyobb veszteségeket a már szinte teljesen beérett búza- és repceállományok szenvedték el. Ebben a fejlődési szakaszban a növények már nem képesek regenerálódni, így ahol a jég leverte a kalászokat vagy a repce becőit, ott a termés jelentős része végleg elveszett.

A biztosító beszámolója szerint egyes repcetáblák úgy néznek ki, mintha már kombájnnal learatták volna őket. Valójában azonban a jég és a szél törte, illetve tépte le a növényeket. A repcemag közvetlenül a talajra hullhatott, ahol már nem takarítható be gazdaságosan.

A gabonánál a jég nemcsak a kalászokat verheti le, hanem a szárak megdőlését és törését is okozhatja. Ez jelentősen megnehezíti a betakarítást, növeli a szemveszteséget, és ronthatja a még megmaradt termény minőségét. A nedves, sérült állományokban emellett gyorsan növekedhet a gombás fertőzések és a csírázás kockázata.

A kukorica, a burgonya és a szőlő sem menekült meg

A károk nem korlátozódtak a kalászosokra és a repcére. A jelentések szerint kukorica-, burgonya-, komló- és szőlőültetvények is megsérültek. Nürnberg és Stuttgart térségéből olyan gazdaságokról is érkeztek beszámolók, ahol egyes táblákon teljes terméskieséssel számolnak.