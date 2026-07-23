Iparkodhatnak az amerikaiak, Putyin elhúz mellettük a szuperjégtörők versenyében – újabb pofont kapott a jenkik gyártása, s közben csak ég a pénz

Az amerikai nehéz jégtörő program 2033-ig csúszhat, a költségek már meghaladták a 6 milliárd dollárt. A GAO szerint ugyanakkor még ez a módosított menetrend is komoly kockázatokkal terhelt – számol be arról a gCaptain. A kormányzati szerv jelentése szerint továbbra is megoldatlan építési problémák nehezítik a projektet, a hajógyárnak mintegy 40 százalékkal kellene bővítenie a munkaerő-állományát, emellett a program még mindig nem rendelkezik teljes körűen, független szakértő állásfoglalással hitelesített gyártási ütemtervvel.

A Bollinger Shipyard által közreadott látványkép az első nehéz jégtörőről

Fotó: Bollinger Shipyard

Lemarad a jégtörő-versenyben az Egyesült Államok, ez stratégiai hátrányt jelent

Az Egyesült Államok már hosszú ideje dolgozik azon, hogy ledolgozza az Északi-sarkvidék kapcsán kitapintható hátrányát Oroszországgal szemben a jégtörőképesség terén. Mint a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, Donald Trump országa stratégiai érdekei miatt szorgalmazza a hajóépítések és új jégtörök rendszerbe állítását, amik révén szélesebb időablakban lehet biztosítani egyes sarkvidéki útvonalak hajózhatóságát, és ebbe a törekvésbe a jégtörőépítés bajnokának számító finn hajóipart is bekapcsolnák.

A szuperjégtörők építését célzó program azonban késedelembe esik, a GAO értékelése pedig újabb csapást jelent az amerikai parti őrség történetének egyik legdrágább és leginkább elhúzódó beszerzésére.

Az első hajó várható költsége immár eléri a 3,4 milliárd dollárt, vagyis annyiba kerülhet, mint amennyire eredetileg mindhárom tervezett nehézjégtörő teljes költségét becsülték.

A parti őrség még 2019-ben ítélte oda a szerződést a VT Halter Marine vállalatnak azzal a céllal, hogy az első hajót 2024 márciusára átadják. A céget 2022-ben felvásárolta a Bollinger Shipyards, amely átvette a problémákkal küzdő projektet, és folytatta annak a hajónak a fejlesztését, amely az Egyesült Államok első új nehéz sarkvidéki jégtörője lenne több mint ötven év után.

A hajó nyolc prototípus-szekciójának gyártása 2023 júliusában kezdődött. A teljes sorozatgyártást 2024 decemberében hagyták jóvá, így ezek az elemek már beépülhettek a végleges hajótestbe. A teljes körű építés 2025 májusában indult el.