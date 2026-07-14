Szörnyű botrány: korrupciós vádak, letartóztatások és pestis – még az ág is húzza a román juhágazatot

Bár egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy Romániából fertőzött állatokat szállítottak volna az észak-afrikai országba, az algériai nyomozás és a romániai járványhelyzet együttesen súlyosan alááshatja a román állatexport hitelességét. Az algériai ügyészség 41 embert vont eljárás alá az állami juhimportprogramban feltárt szabálytalanságok miatt. Közülük 13 személyt előzetes letartóztatásba helyeztek, 28-an pedig hatósági felügyelet alá kerültek. A gyanú szerint hivatali visszaélés, befolyással üzérkedés, közpénzek elsikkasztása, közbeszerzési szabálytalanságok és pénzmosás is történhetett a juh állományok importálása során.

Hentes juhot darabol egy vágóhídon Algírban, 2026. május 23-án, néhány nappal az Íd al-Adha, az egyik legfontosabb muszlim ünnep megünneplése előtt Fotó: NurPhoto via AFP

A program keretében Algéria egymillió juhot kívánt importálni annak érdekében, hogy az áldozati ünnep, az Eid al-Adha előtt mérsékelje a belföldi árakat, és támogatott áron biztosítson állatokat a lakosságnak. A vizsgálatot Abdelmadjid Tebboune algériai elnök utasítására indították el, miután számos panasz érkezett az állatok elosztására és az egész program lebonyolítására.

Állategészségügyi figyelmeztetéseket hagyhattak figyelmen kívül

A nyomozás egyik legsúlyosabb része az importált állatok egészségi állapotára vonatkozik. Az algériai főügyész tájékoztatása szerint állatorvosok egyes szállítmányoknál fertőző betegségekre utaló tüneteket jeleztek, ám a figyelmeztetéseiket állítólag nem kezelték megfelelő súllyal.

Az eddigi adatok szerint:

3615 importált juh elpusztult,

további 10 727 állatot pedig állategészségügyi okokból leöltek.

más tételeket a vizsgálatok lezárásáig korlátozás alá helyeztek.

Ez önmagában még nem bizonyítja, hogy az állatok már Romániában betegek voltak, vagy hogy a pusztulást a kiskérődzők pestise okozta. A szállítás, a zsúfoltság, a hőterhelés, más fertőző betegségek, valamint az algériai elosztás és tartás körülményei ugyancsak szerepet játszhattak. A romániai járványhelyzet miatt azonban az egészségügyi gyanú különösen érzékenyen érinti Bukarestet.

Ismeretlen eredetű állatok kerülhettek a szállítmányokba

Az algériai ügyészség azt is vizsgálja, hogy az export előtt kicserélhették-e a hatóságilag jóváhagyott juhok egy részét. A gyanú szerint egyes, kivitelre engedélyezett állatok helyére ismeretlen eredetű juhok kerülhettek még a hajókra történő berakodás előtt.

Amennyiben ez beigazolódik, az nemcsak korrupciós, hanem súlyos járványvédelmi problémát is jelent.

Az állatok egyedi azonosítása, eredetük ellenőrizhetősége és a szállítmányok dokumentációja alapvető feltétele annak, hogy egy fertőzés esetén vissza lehessen követni, melyik gazdaságból, gyűjtőállomásról vagy kereskedőtől származott az adott állat.