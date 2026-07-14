Szörnyű botrány: korrupciós vádak, letartóztatások és pestis – még az ág is húzza a román juhágazatot
Bár egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy Romániából fertőzött állatokat szállítottak volna az észak-afrikai országba, az algériai nyomozás és a romániai járványhelyzet együttesen súlyosan alááshatja a román állatexport hitelességét. Az algériai ügyészség 41 embert vont eljárás alá az állami juhimportprogramban feltárt szabálytalanságok miatt. Közülük 13 személyt előzetes letartóztatásba helyeztek, 28-an pedig hatósági felügyelet alá kerültek. A gyanú szerint hivatali visszaélés, befolyással üzérkedés, közpénzek elsikkasztása, közbeszerzési szabálytalanságok és pénzmosás is történhetett a juh állományok importálása során.
A program keretében Algéria egymillió juhot kívánt importálni annak érdekében, hogy az áldozati ünnep, az Eid al-Adha előtt mérsékelje a belföldi árakat, és támogatott áron biztosítson állatokat a lakosságnak. A vizsgálatot Abdelmadjid Tebboune algériai elnök utasítására indították el, miután számos panasz érkezett az állatok elosztására és az egész program lebonyolítására.
Állategészségügyi figyelmeztetéseket hagyhattak figyelmen kívül
A nyomozás egyik legsúlyosabb része az importált állatok egészségi állapotára vonatkozik. Az algériai főügyész tájékoztatása szerint állatorvosok egyes szállítmányoknál fertőző betegségekre utaló tüneteket jeleztek, ám a figyelmeztetéseiket állítólag nem kezelték megfelelő súllyal.
Az eddigi adatok szerint:
- 3615 importált juh elpusztult,
- további 10 727 állatot pedig állategészségügyi okokból leöltek.
- más tételeket a vizsgálatok lezárásáig korlátozás alá helyeztek.
Ez önmagában még nem bizonyítja, hogy az állatok már Romániában betegek voltak, vagy hogy a pusztulást a kiskérődzők pestise okozta. A szállítás, a zsúfoltság, a hőterhelés, más fertőző betegségek, valamint az algériai elosztás és tartás körülményei ugyancsak szerepet játszhattak. A romániai járványhelyzet miatt azonban az egészségügyi gyanú különösen érzékenyen érinti Bukarestet.
Ismeretlen eredetű állatok kerülhettek a szállítmányokba
Az algériai ügyészség azt is vizsgálja, hogy az export előtt kicserélhették-e a hatóságilag jóváhagyott juhok egy részét. A gyanú szerint egyes, kivitelre engedélyezett állatok helyére ismeretlen eredetű juhok kerülhettek még a hajókra történő berakodás előtt.
Amennyiben ez beigazolódik, az nemcsak korrupciós, hanem súlyos járványvédelmi problémát is jelent.
Az állatok egyedi azonosítása, eredetük ellenőrizhetősége és a szállítmányok dokumentációja alapvető feltétele annak, hogy egy fertőzés esetén vissza lehessen követni, melyik gazdaságból, gyűjtőállomásról vagy kereskedőtől származott az adott állat.
A nyomozás kiterjed az elektronikus állatazonosító címkék beszerzésére is. Az ügyészek azt gyanítják, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos bizalmas információk idő előtt egyes pályázókhoz kerülhettek. Ez tovább erősíti a kérdést, hogy a nyomonkövetési rendszer a gyakorlatban mennyire működött megbízhatóan.
Közben Romániában újra megjelent a pestis
A botrány akkor robbant ki, amikor Romániában ismét terjed a kiskérődzők pestise. A fertőzést június 8-án erősítették meg Maros megyében, ami után a román állategészségügyi hatóság harmincnapos országos karantént vezetett be a juh- és kecskeállományokra. Az Európai Bizottság június 17-én megtiltotta az élő juhok és kecskék Románián kívülre történő szállítását.
A tilalmat később 2026. december 31-ig kiterjesztették a harmadik országokba irányuló kivitelre is, miközben fennmaradt a más uniós tagállamokba történő szállítás korlátozása. Az Európai Bizottság a Maros megyei járványkitöréssel és a vírus továbbterjedésének magas kockázatával indokolta az intézkedést.
Kzben július eleján újabb, több mint nyolcszáz juhból álló állományban igazolták a kiskérődzők pestisét Romániában, alig egy hónappal azután, hogy ugyanazon a településen egy szomszédos farmon felszámolták az első fertőzött nyájat. A rendkívül ragályos állatbetegség terjedését a szabálytalan állatszállítások és a nyomonkövetési rendszer kijátszása is segítheti: Kolozs megyében nemrég 75 olyan juhot találtak élve, amelyek a hivatalos nyilvántartás szerint már elpusztultak egy korábbi járványkitörés felszámolásakor.
A kiskérődzők pestise rendkívül fertőző vírusos betegség, amely elsősorban juhokat és kecskéket betegít meg. Az Európai Unióban A kategóriás állatbetegségnek számít, ezért megjelenésekor azonnali felszámolási intézkedéseket kell alkalmazni. A betegség magas megbetegedési és elhullási arányt okozhat, megjelenése pedig súlyos kereskedelmi korlátozásokkal jár.
A korábbi román járványkezelés is hagyott kérdéseket
Romániában először 2024 nyarán jelent meg a kiskérődzők pestise. Akkor több tucat kitörést regisztráltak, és állatok tízezreit kellett leölni. A fertőzést később sikerült visszaszorítani, ám a 2026-os eset azt mutatja, hogy az ország továbbra is sérülékeny.
A legújabb Maros megyei eseteknél a késedelmes bejelentés, a szomszédos nyájak közös legeltetése, valamint az ellenőrizetlen állatmozgások kockázata is felmerült. Az egyik állományban több mint száz juh pusztult el, mielőtt a fertőzést hatóságilag azonosították, majd egy szomszédos nyájban is megjelent a betegség.
A román járványvédelem legnagyobb problémája ezért nem feltétlenül a szabályok hiánya, hanem azok betartatása. Az illegális állatkereskedelem, a késedelmes bejelentések, a közös legelők használata és az állatok nem megfelelő nyomon követése jelentősen megnehezítheti a fertőzési láncok feltárását.
Az algériai nyomozásban megfogalmazott gyanú – miszerint jóváhagyott állatokat ismeretlen eredetű juhokra cserélhettek – éppen ugyanazt a gyenge pontot érinti, amely Romániában a járványvédelem sikerét is meghatározza: az állatok eredetének és mozgásának ellenőrizhetőségét.
Algéria lett a román juhok legfontosabb piaca
A botrány gazdasági tétje rendkívül nagy. Románia 2026 első felében mintegy 30 ezer tonna élő juhot exportált Algériába, körülbelül 145,8 millió euró értékben. A román szállítmányok az uniós juhkivitel közel 68 százalékát adták az algériai piacon. Spanyolország mintegy 13 ezer tonnát, Horvátország 939 tonnát, Magyarország pedig 243 tonnát szállított.
Algéria 2026-ra gyakorlatilag stratégiai partnerévé vált a román juhágazatnak. A román állategészségügyi hatóság korábbi közlése szerint az észak-afrikai ország 2027-ben akár egymillió román juh és juhhús importját is tervezte.
A román hatóságok a piac megnyitását történelmi sikernek nevezték, kiemelve a román juhhús minőségét és a hazai állategészségügyi garanciákat. Éppen ezért különösen káros, hogy az algériai vizsgálatban most nemcsak pénzügyi visszaélések, hanem az állatok egészségi állapotával és eredetével kapcsolatos gyanúk is megjelentek.
A járvány és a botrány egymást erősítheti
A két ügy közvetlen összekapcsolását egyelőre nem támasztja alá bizonyíték. Nem ismert, hogy az Algériában elpusztult vagy leölt állatok között kimutatták-e a kiskérődzők pestisének vírusát, és az sem bizonyított, hogy a problémás állatok Romániából származtak.
A piaci hatás szempontjából azonban már a gyanú is súlyos lehet. Az algériai hatóságok a jövőben szigorúbb vizsgálatokat, új eredetigazolásokat, laboratóriumi teszteket és további garanciákat követelhetnek.
A folyamatban lévő szerződéseket felfüggeszthetik vagy újratárgyalhatják, miközben más uniós és nem uniós beszállítók megpróbálhatják átvenni Románia helyét.
A román kormány az uniós exporttilalom feloldását a regionalizáció alkalmazásával próbálja elérni. Bukarest érvelése szerint a fertőzés néhány körzetre korlátozódik, ezért nem indokolt az egész országra érvényes tilalom. Az Európai Bizottság meggyőzéséhez azonban Romániának szigorú, hiteles és ellenőrizhető járványvédelmi tervet kell bemutatnia, amely országos szűrést, szigorú állatmozgási ellenőrzést és akár stratégiai vakcinázást is tartalmazhat.
Az algériai botrány ezt a törekvést is gyengítheti. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az exporttételek összeállításánál kijátszották az állatazonosítási vagy állategészségügyi szabályokat, Brüsszel még kevésbé lesz hajlandó megelégedni a román hatóságok által vállalt garanciákkal.
A teljes ágazat fizetheti meg az árát
Románia 2025-ben mintegy 360 millió euró bevételt ért el a juhágazati exportból, 2026-ra pedig eredetileg akár 300 millió eurós bevétellel számoltak. Az exporttilalom és az algériai piac bizonytalanná válása ezért közvetlenül veszélyezteti a román juhtartók jövedelmét.
A kivitel elmaradása miatt jelentős mennyiségű állat rekedhet a román belső piacon. Ez lenyomhatja a felvásárlási árakat, miközben a gazdáknak tovább kell viselniük a takarmányozás, az állatorvosi ellátás és a tartás költségeit. A kisebb, exportra termelő gazdaságok kerülhetnek a legnehezebb helyzetbe.