Reformterv: maximálná a támogatásokat az Európai Bizottság, teljesen átszabnák a rendszert – 25 százalékot is bukhat Magyarország

Újabb jelentős ellenzője akadt az Európai Bizottság 2028 utáni agrárpolitikai terveinek. Friedrich Merz német kancellár egy dublini látogatásán egyértelművé tette, hogy kormánya nem támogatja a közös agrárpolitika (KAP) olyan átalakítását, amellyel a közvetlen agrártámogatásokat gazdaságonként és évente 100 ezer euróban maximalizálnák.

Egyre több támadás éri az Európai Bizottság közös agrárpolitikával (KAP) kapcsolatos terveit Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Friedrich Merz az észak- és kelet-németországi mezőgazdaság sajátos üzemszerkezetével indokolta álláspontját. Ezekben a térségekben – részben történelmi okokból – sok nagy területű agrárvállalkozás és szövetkezet működik, amelyek gyakran jelentős állatállománnyal és több tucat vagy akár több száz munkavállalóval rendelkeznek. A kancellár szerint ezért a támogatási szabályok kialakításakor nagyobb nemzeti mozgásteret kell biztosítani – számolt be az Agrarheute.

A német álláspont Magyarország számára is jelentőséggel bírhat. A magyar mezőgazdaság üzemszerkezete ugyanis szintén kettős: a családi gazdaságok mellett nagyobb társas vállalkozások, szövetkezetek és integrált állattartó-növénytermesztő üzemek is meghatározó szerepet töltenek be. A kötelező támogatási plafon ezért nemcsak a földterület nagysága alapján különböztetné meg a gazdaságokat, hanem közvetve az állattenyésztést és a vidéki foglalkoztatást is érinthetné.

Alapjaiban írnák át a KAP rendszerét

Az Európai Bizottság javaslata szerint 2028-tól a jelenlegi közvetlen támogatási rendszert egy degresszív, vagyis a gazdaság méretével fokozatosan csökkenő területalapú jövedelemtámogatás váltaná fel. A nagyobb gazdaságok kifizetéseit kötelezően mérsékelnék, az egy kedvezményezettnek járó összeg pedig évente legfeljebb 100 ezer euró lehetne.

A támogatásokat erőteljesebben irányítanák a fiatal, a kis- és közepes méretű, illetve a családi gazdaságok felé. A kisebb üzemek számára hektáralapú támogatás vagy évente legfeljebb 3000 eurós átalányösszeg is rendelkezésre állhatna. A Bizottság szerint ezzel igazságosabbá válna a pénzek elosztása.

A reform ennél is mélyebbre nyúlna. Megszűnne a KAP jelenlegi kétpilléres szerkezete, és az agrárforrásokat egyetlen alapba, illetve a tagállami és regionális partnerségi tervekbe integrálnák. Brüsszel ezt egyszerűsítésként és a nemzeti rugalmasság növeléseként mutatja be, ellenzői viszont attól tartanak, hogy a közös agrárpolitika elveszítené önállóságát, a forrásokért pedig más szakpolitikai célokkal kellene versenyeznie. A Bizottság ugyanakkor azt állítja, hogy a gazdák jövedelemtámogatása a reform után is fennmaradna – derül ki az Európai Bizottság összefoglalójából.