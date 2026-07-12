Kármán András bejelentette: vadonatúj, 15 milliárd eurós magántőkealap indulhat hamarosan

Egy új, mintegy 15 milliárd eurós beruházási alap létrehozását kezdeményezi az Európai Beruházási Bank a gyors növekedésű, innovatív európai vállalkozások támogatására – számolt be Kármán András pénzügyminiszter szombaton brüsszeli egyeztetéseiről szombaton a Facebook-oldalán.

Kármán András bejelentette: teljesen új, 15 milliárd eurós magántőkealap indulhat hamarosan Fotó: Kármán András Facebook-oldala

Kármán András ismertette, hogy az Európai Beruházási Bank a European Tech Champions Initiative második szakaszában egy új befektetési alap létrehozását kezdeményezi.

Az állami és magántőke bevonásával működő konstrukció célja mintegy 15 milliárd eurónyi beruházás mozgósítása annak érdekében, hogy Európa legígéretesebb, gyors növekedésű innovatív vállalkozásai globális piacvezetővé válhassanak.

A kezdeményezés célja, hogy ezek a cégek Európában maradjanak, és ne kényszerüljenek tengerentúli finanszírozás vagy székhely-áthelyezés miatt elhagyni az Európai Uniót.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország számára több szempontból is kedvező lehet az új alap létrehozása. Hozzájárulhat az európai innovációs ökoszisztéma megerősítéséhez, elősegítheti a magas hozzáadott értékű vállalkozások fejlődését, ami hosszabb távon magasabb termelékenységet, több magasan képzett munkahelyet és erősebb költségvetési bevételeket eredményezhet. Az alap létrehozása biztosíthatja azt, hogy Európa legígéretesebb vállalatai képesek legyenek növekedni, versenyezni és globális vezető szerepet betölteni.

Mindez a magyar költségvetés számára befizetési kötelezettséggel nem jár – szögezte le Kármán András.

A pénzügyminiszter több napot töltött el Brüsszelben. Pénteken jelentette be, hogy az ECOFIN elfogadta a magyar helyreállítási tervet , amely 10 millárd euró lehívását teszi lehetővé az RRF-ből.



