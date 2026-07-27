Felvázolta vízióját, Putyin ismét a háború egyik legnagyobb gazdasági nyerteséről beszélt: az „új Donbasznál" Magyarországgal is számol az orosz elnök

Mint megírtuk, Vlagyimir Putyin orosz elnök egy rendezvényen úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy Ukrajna előbb-utóbb elveszíti nyugati területeit. Mint fogalmazott, „azokat, amelyek egykor Lengyelországhoz, Magyarországhoz, illetve Romániához tartoztak. Előbb vagy utóbb, nem holnap, de talán holnapután, egy, két, tíz vagy tizenöt év múlva, de történelmileg minden a helyére kerül. Ukrajna területi integritásának egyetlen garanciája Oroszország volt” – jelentette ki az orosz államfő. A kijelentés különösen érzékenyen érinti Kárpátalja szempontjából, amely Magyarországgal közös határa miatt nemcsak geopolitikai, hanem gazdasági szempontból is felértékelődött az elmúlt években.

Az ukrán határt jelző tábla, a mellette lévő táblán a Kárpátalja régió határát jelző tábla

Fotó: BSG_1974 / Shutterstock

A háború egyik legnagyobb gazdasági nyertese Kárpátalja

Miközben Kelet- és Dél-Ukrajna jelentős része a háború 2022-ben történt kitörése óta a harcok következtében súlyos károkat szenvedett el, Kárpátalja az ország legbiztonságosabb térségévé vált.

A régió távol esik a frontvonaltól, ugyanakkor közvetlen kapcsolatot biztosít az Európai Unióval, ezért a vállalatok és a lakosság számára egyaránt vonzó célpont lett az elmúlt években.

Sajátos, hogy a háború gyorsította fel Kártpátalja gazdasági felvirágzását, de mint a témában megjelent összeállításunkben bemutattuk, ez a vállalatok magatartásában is tette érhető. Például a háború óta mintegy 330 vállalat helyezte át működését Kárpátaljára a keleti és déli régiókból. Az áttelepülők között

kohászati,

gépipari,

feldolgozóipari, és

technológiai cégek is találhatók, amelyekkel együtt több tízezer munkavállaló is a térségbe költözött.

Az ukrán Gazdasági Minisztérium becslése szerint az országon belül áttelepült vállalatok mintegy 40 százaléka Kárpátalját választotta új telephelyéül. Ezzel összefüggésben beszélnek időnként arról gazdasági elemzők, hogy „Kárpátalja lehet az új Donbasz” gazdasági értelemben, azaz az ország iparának új súlypontja.

Látványos gazdasági növekedés a régióban

A rendelkezésre álló adatok szerint a vállalkozások beáramlása jelentősen átalakította a régió gazdasági teljesítményét. A helyi önkormányzatok és a regionális költségvetés bevétele 2021-hez képest megduplázódott.