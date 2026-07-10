Brutális ítélet az Északi Áramlat ügyében: a biztosítók nyertek, a vezeték végleg elveszhet – kétszázmilliárd forgott kockán, de itt a vége

A Nord Stream elvesztette a mérföldkőnek számító biztosítási pert, a bíróság szerint a háborús kizárás érvényes az esetre, azaz a biztosítótársaságoknak nem kell fizetniük a 2022-ben történt szabotázsakcióra. A bíróság azt az érvelését is elutasította a Nord Stream-nek, hogy a vezeték egyik szakaszán keletkezett külön sérülést nem robbanás, hanem egy hajó lehorgonyzása okozta, amire kártérítés illetné meg a céget. Az ítélet fontos jogi precedenst teremthet az energetikai infrastruktúrát biztosító társaságok számára: egyértelművé teszi, hogy az államok közötti konfliktusokhoz kapcsolódó szabotázsakciók akkor is kizárhatók a kereskedelmi biztosítási fedezetből, ha a támadás nem közvetlenül háborús övezetben történik.

A bíróság a biztosítók javára ítélt az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán indított kártérítési perben

Fotó: ABACA via Reuters

Nem jár a kártérítés akkor sem, ha az akciót nem háborús övezetben követték el

Ugyanakkor a döntés egyben tovább csökkenti annak esélyét is, hogy valaha helyreálljon az Északi Áramlat mint tenger alatti gázvezetékrendszer működése.

A vezeték a robbantások előtt évente akár 55 milliárd köbméter orosz földgázt is szállított Németországba, Európa pedig azóta tartósan eltávolodott az orosz vezetékes gázimporttól.

Az Északi Áramlat 1. és 2. vezetékeket 2022 szeptemberében, hét hónappal Oroszország ukrajnai inváziója után robbantották fel, aminek következtében működésképtelenné váltak.

A támadásért mindmáig sem személy, sem szervezet, sem állam nem vállalta hivatalosan a felelősséget. Ugyanakkor egy német bíróság szerint a támadást állami háttérrel szervezték, és néhány nappal ezelőtt Németországban vádat emeltek egy ukrán férfi ellen, aki a vádhatóság szerint bizonyíthatóan részt vett a szabotázsakció végrehajtásában. A vád szerint az ukrán férfi az Északi Áramlat felrobbantásával nem csak Németország, hanem Európa energiabiztonságát is veszélybe sodorta.

A két vezeték külön biztosítással rendelkezett. Az Északi Áramlat 1-et üzemeltető Nord Stream AG az említett 579 millió euró kártérítést követelte az 1-es vezeték két vezetékágában keletkezett károk miatt az offshore energetikai létesítményekre kötött teljes körű biztosítás alapján.

A biztosítók azonban elutasították az igényt arra hivatkozva, hogy a szerződés háborús kockázatokra és kormányzati intézkedésekre vonatkozó kizárási szabályai mentesítik őket a fizetés alól.

A per tárgya volt mindkét vezetékág átszakadása mellett azonban az is, hogy a második vezetéken talált jelentős horpadás képezte. Ez utóbbi közvetlenül az egyik robbanás helyszíne mellett volt, ahol bizonyítottan robbanószerkezet okozta a sérülést. A biztosítók szerint a horpadás is ugyanennek a támadásnak a következménye volt.