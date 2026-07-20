Fokozódik a helyzet a tengerentúlon, már alig látni: bejelentést tett a Honvédség, visszavonultak a magyar katonák, hogy ne legyen baj
A Magyar Honvédség a Combat Readiness Exercise 2026 (CRX26) nevű gyakorlaton vesz részt, amelyet az Ohiói Nemzeti Gárda rendez. A több ezer amerikai katonához közel száz honvéd csatlakozott, akiknek többsége területvédelmi tartalékos.
A gyakorlat végén az amerikai fél a magyar alegységek felkészültségét is értékeli, különös tekintettel a magas intenzitású műveletek végrehajtására.
Módosítani kellett a magyar katonák programján
A CRX26 keretében a magyar alegységeket az amerikai 37. lövészdandár szervezetébe integrálták, így amerikai parancsnoki rendszerben, angol munkanyelven hajtják végre feladataikat.
A michigani Camp Grayling gyakorlóterén zajló kiképzés felméri, hogy a részt vevő katonai alegységek mennyire képesek összetett, valósághű műveleti környezetben együttműködni. A magyar szakaszok harcászati feladatokat, tervezési és készenléti gyakorlatokat hajtanak végre, a műveleti területre pedig amerikai CH–47 Chinook és UH–60 Black Hawk helikopterekkel szállítják őket.
A tervezett feladatokon azonban módosítani kellett, mivel a Kanadában pusztító erdőtüzek füstje elérte Michigan államot, és
a levegőben megemelkedett a 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű finomrészecskék koncentrációja, ezért a hatóságok a rossz levegőminőség miatt figyelmeztetést adtak ki.
Az ilyen apró részecskék mélyen bejuthatnak a légutakba, és fizikai terhelés mellett kiemelt egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A katonákat ezért átmenetileg visszarendelték a Camp Grayling laktanya területére, ahol a magyar és amerikai csapatok folytatják a közös munkát, valamint fenntartják a készültséget. Amint a levegő minősége lehetővé teszi, visszatérnek a terepre.
Az együttműködés egy többéves folyamat része
A gyakorlat a Magyar Honvédség és az Ohiói Nemzeti Gárda 1993-ban létrehozott partnerségére épül. Ez az amerikai National Guard State Partnership Program egyik legrégebbi együttműködése: eredetileg a közép- és kelet-európai haderők nyugati mintára történő átalakítását, a professzionális altiszti rendszer fejlesztését és a NATO-interoperabilitás megteremtését szolgálta. A kapcsolat azóta a rendszeres közös gyakorlatokra, szakmai párbeszédre és műveleti együttműködésre is kiterjedt.
A magyar állományt a pápai bázisról, a Stratégiai Légiszállítási Képesség (Strategic Airlift Capability – SAC) program keretében egy C–17 Globemaster III szállította az Egyesült Államokba.
Ez önmagában is a NATO-kompatibilis logisztikai rendszer gyakorlati alkalmazása: a magyar katonákat, fegyverzetet és felszerelést kontinensek között kellett átcsoportosítani.