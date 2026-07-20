Vége a kapszulák korszakának - jön a tablettás kávé - mondja az egyik legismertebb kávéguru

A Lavazza olasz kávé-vállalat szerint a kávéfogyasztók a meredeken emelkedő árak miatt egyre inkább a „kevesebbet, de jobb minőségűt” elvet követik, ami jelentősen növeli a szemes kávé és a szemes kávéból frissen őrlő automata kávégépek iránti keresletet.

Divatba jött a frissen őrölt szemes kávé / Fotó: NurPhoto via AFP

A családi tulajdonban lévő vállalat elnöke, Giuseppe Lavazza szerint a szemes kávé térnyerése jelenleg az iparág legfontosabb trendje. A COVID–19-járvány idején a kávézók bezárása és az otthoni munkavégzés arra ösztönözte a háztartásokat, hogy többet költsenek kávékészítő eszközökre. Az emberek szemes kávét keresnek, mert szeretnék otthon is megteremteni a kávézói élményt – mondta a Financial Timesnak nyilatkozva. „Lehet, hogy inkább valamivel kevesebb kávét fogyasztanak, de jobb minőségűt” - tette hozzá.

Teljes volt a káosz a kávépiacon

Az Egyesült Királyságban a szemes kávé értékesítési volumene

20,3 százalékkal nőtt az idei májusig tartó egy évben,

az otthoni kávéfogyasztás teljes piacán mindössze 2,8 százalékos volt a növekedés a Nielsen adatai szerint.

Értékben a szemes kávé eladásai 36,8 százalékkal emelkedtek, míg a szemes kávét frissen őrlő automata gépek darabszám szerinti értékesítése 33,5 százalékkal nőtt.

A változás négy évnyi rendkívüli piaci turbulencia után következett be. A kedvezőtlen időjárás és a gyenge termések miatt az arabica és a robusta kávé ára egyaránt történelmi csúcsra emelkedett 2025-ben, ami ismételt áremelésekre kényszerítette a pörkölőket.

Az Egyesült Királyságban az otthoni fogyasztásra szánt kávé ára az idei májusig tartó egy évben további 6,3 százalékkal nőtt.

Mivel mindkét fő kávéfajta ára egyszerre emelkedett, a pörkölők már kevésbé tudták mérsékelni költségeiket azzal a korábban gyakori módszerrel, hogy a drágább arabica egy részét olcsóbb robustával helyettesítették. A robustát hagyományosan az instant kávékban és az eszpresszókeverékekben használják.

A szemes kávé iránti kereslet növekedése nemcsak az Egyesült Királyságra jellemző. A Nielsen adatai szerint az idei májusig tartó egy évben az értékesítés

értékben 35 százalékkal nőtt Franciaországban,

33 százalékkal Olaszországban és

31,2 százalékkal Németországban.

Lavazza szerint

Németország – Európa legnagyobb kávéfogyasztó piaca – jár a legelőrébb ebben az átalakulásban:

ott a szemes kávé már nagyobb piaci szegmensnek számít, mint a hagyományos őrölt pörkölt kávé.