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Vége a kapszulák korszakának - jön a tablettás kávé - mondja az egyik legismertebb kávéguru

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Átalakulnak a fogyasztói szokások a kávépiacon, egyre jobban terjed frissen őrölt szemes kávé. A piac egyik nagyágyúja, a Lavazza szerint a folyamat a járvány alatt felgyorsult trend folytatása; a tablettás kávé felváltja a kapszulásat.
D. GY.
2026.07.20, 14:50

A Lavazza olasz kávé-vállalat szerint a kávéfogyasztók a meredeken emelkedő árak miatt egyre inkább a „kevesebbet, de jobb minőségűt” elvet követik, ami jelentősen növeli a szemes kávé és a szemes kávéból frissen őrlő automata kávégépek iránti keresletet.

kávé kávébab
Divatba jött a frissen őrölt szemes kávé / Fotó: NurPhoto via AFP

A családi tulajdonban lévő vállalat elnöke, Giuseppe Lavazza szerint a szemes kávé térnyerése jelenleg az iparág legfontosabb trendje. A COVID–19-járvány idején a kávézók bezárása és az otthoni munkavégzés arra ösztönözte a háztartásokat, hogy többet költsenek kávékészítő eszközökre. Az emberek szemes kávét keresnek, mert szeretnék otthon is megteremteni a kávézói élményt – mondta a Financial Timesnak nyilatkozva. „Lehet, hogy inkább valamivel kevesebb kávét fogyasztanak, de jobb minőségűt” - tette hozzá.

Teljes volt a káosz a kávépiacon

Az Egyesült Királyságban a szemes kávé értékesítési volumene 

  • 20,3 százalékkal nőtt az idei májusig tartó egy évben, 
  • az otthoni kávéfogyasztás teljes piacán mindössze 2,8 százalékos volt a növekedés a Nielsen adatai szerint. 
  • Értékben a szemes kávé eladásai 36,8 százalékkal emelkedtek, míg a szemes kávét frissen őrlő automata gépek darabszám szerinti értékesítése 33,5 százalékkal nőtt.

A változás négy évnyi rendkívüli piaci turbulencia után következett be. A kedvezőtlen időjárás és a gyenge termések miatt az arabica és a robusta kávé ára egyaránt történelmi csúcsra emelkedett 2025-ben, ami ismételt áremelésekre kényszerítette a pörkölőket. 

Az Egyesült Királyságban az otthoni fogyasztásra szánt kávé ára az idei májusig tartó egy évben további 6,3 százalékkal nőtt.

Mivel mindkét fő kávéfajta ára egyszerre emelkedett, a pörkölők már kevésbé tudták mérsékelni költségeiket azzal a korábban gyakori módszerrel, hogy a drágább arabica egy részét olcsóbb robustával helyettesítették. A robustát hagyományosan az instant kávékban és az eszpresszókeverékekben használják.

A szemes kávé iránti kereslet növekedése nemcsak az Egyesült Királyságra jellemző. A Nielsen adatai szerint az idei májusig tartó egy évben az értékesítés 

  • értékben 35 százalékkal nőtt Franciaországban, 
  • 33 százalékkal Olaszországban és 
  • 31,2 százalékkal Németországban.

Lavazza szerint 

Németország – Európa legnagyobb kávéfogyasztó piaca – jár a legelőrébb ebben az átalakulásban: 

ott a szemes kávé már nagyobb piaci szegmensnek számít, mint a hagyományos őrölt pörkölt kávé. 

Ez a folyamat a járvány alatt felgyorsult trend folytatása. A kávézók bezárása és az otthoni munkavégzés miatt sok háztartás beruházott prémium kávégépekbe, és a szemes kávé, valamint az automata gépek iránti kereslet további növekedése arra utal, hogy ez a szokás a munkahelyekre és a kávézókba való visszatérés után is megmaradt.

Az Egyesült Államokban is hasonló tendencia figyelhető meg, bár kevésbé markánsan. 

A NielsenIQ adatai szerint 

  • a június 27-ig tartó 52 hétben a szemes kávé értékesített darabszáma 3,2 százalékkal nőtt, 
  • a kapszulás kávék eladásai 4,9 százalékkal, 
  • az őrölt kávéé pedig 3,9 százalékkal csökkentek.

Bár az arabica és a robusta határidős jegyzései tavalyi csúcsaikról visszaestek, Lavazza szerint a piac továbbra is túl bizonytalan ahhoz, hogy a vállalat csökkenteni kezdje fogyasztói árait.

„Még nem jött el az ideje annak, hogy árcsökkentésben gondolkodjunk” – mondta. „Annak lehetősége, hogy újabb áremelésre lesz szükség, még mindig fennáll.”

Lavazza: erős termésekre van szükség

Lavazza szerint legalább két kiemelkedően jó termésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban ahhoz, hogy feltöltsék a lecsökkent készleteket. Hozzátette, hogy Brazíliában a váratlan esőzések lassították az idei betakarítást, miközben a fagy, az El Niño és más időjárási kockázatok továbbra is veszélyeztetik a kínálatot.

A gazdálkodók ugyanakkor az elmúlt évek magas árai miatt kedvezőbb pénzügyi helyzetben vannak, ezért nem kényszerülnek azonnali értékesítésre. Eközben a pörkölők óvatosan vásárolnak, kivárva, hogy az árak tovább csökkennek-e. 

„A kávépiac alapvető átalakuláson ment keresztül a kereslet és a kínálat szempontjából” – mondta Lavazza. 

A volatilitás lett az üzleti környezetünk új állandója

 - tette hozzá.

Vége a kapszulák korszakának - jön a tablettás kávé

A Lavazza árbevétele 

  • 2025-ben elérte a 3,9 milliárd eurót, ami 15,7 százalékos növekedést jelentett, 
  • az EBITDA (kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) 8,8 százalékkal, 340 millió euróra emelkedett.

A vállalat emellett igyekszik megőrizni pozícióját az egyadagos kávék piacán is, miközben egyre többen térnek át a szemes kávéra, és az Egyesült Államokban csökken a kapszulák iránti kereslet.

Ennek részeként szeptemberben az Egyesült Királyságban bevezetik a Tabli rendszert, amely a hagyományos műanyag vagy alumínium kapszulát egy teljes egészében préselt kávéból készült tablettával váltja ki. A rendszer továbbra is egyadagos adagolású, és külön erre a célra fejlesztett kávégépet igényel. A Lavazza szerint azonban a kapszulahéj elhagyása megszünteti a hagyományos kapszulákhoz kapcsolódó hulladék- és újrahasznosítási problémákat.

„A kapszulák korszaka véget ért” – fogalmazott Lavazza. 

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