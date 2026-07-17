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Kazahsztán
Németország
kőolaj

Oroszország zárva tartja a csapot: továbbra sem kap olajat a Barátságon át Európa legnagyobb gazdasága – megy a terelés az okokról

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Tetemes kőolaj mennyiség esik ki a német importból. Kazahsztán közlése szerint a Barátság vezetéken keresztül történő tranzit júliusban és augusztusban is szünetel, amelynek − a hivatalos magyarázat szerint − technikai oka van. A kialakult helyzetről annyit érdemes tudni, hogy Oroszország néhány hónappal korábban már leállította a csővezeték érintett szakaszát, ezért a schwedti finomító egy ideje már nehéz helyzetben van.
Nagy Krisztián
2026.07.17, 18:13

Kazahsztán júliusban és augusztusban nem szállít kőolajat Németországba a Barátság vezetéken keresztül – közölte pénteken az ország energiaügyi minisztériuma.

Nem érkezik kazah olaj Schwedtbe
Nem érkezik kazah olaj Schwedtbe / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hivatalos álláspont szerint a lépést a tranzitútvonal technikai korlátai indokolják, azonban az ügy már hónapok óta húzódik, a csővezeték érintett szakasza pedig orosz területen keresztül fut.

Továbbra sem állt helyre a kazah olaj tranzitja

A kazah olaj Németországba irányuló szállítása az Atirau-Szamara-Barátság csővezetéken keresztül történik, azonban a tranzitútvonal már hónapok óta áll és a közeljövőben sem indul majd újra.

A szállítások felfüggesztése az infrastruktúra korlátai miatt történt és sem júliusban, sem augusztusban nincs terv exportra

− közölte a kazah energiaügyi minisztérium.

A tárca hangsúlyozta, hogy Kazahsztán átmenetinek tekinti a kialakult helyzetet, és továbbra is elkötelezett amellett, hogy diverzifikálja az európai olajexport útvonalait.

Májusban álltak le a szállítások

A nevük elhallgatását kérő, egymástól független iparági források már áprilisban közölték, hogy Oroszország májustól leállítja a Kazahsztánból Németországba irányuló olajexportot a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

A döntésben szerepet játszhatott, hogy a két ország közötti diplomáciai és gazdasági kapcsolatok az orosz-ukrán háború kitörését követően megromlottak, miután Németország nyíltan Kijevet kezdte támogatni.

Miután a döntés kiszivárgott, Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője még arról számolt be, hogy nem volt tisztában az olajexport leállítását célzó lépéssel, azonban Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes később már arról beszélt, hogy a kazah olajexport csupán megkerüli a Barátság vezetéket. Mindeközben Peszkov szóvivője úgy nyilatkozott, hogy

Oroszország, Kazahsztán érdekében, biztosítani fogja az olaj más célállomásokra történő eljuttatását.

Fontos ellátási útvonal állt le

A kazah olaj exportja Németországba az Oroszországon és Lengyelországon keresztül haladó Barátság kőolajvezetéken történik. 2025-ben a beérkező olaj mennyisége megközelítőleg 2,146 millió tonna volt, ami napi 43 ezer hordónak felel meg. Ez 2024-hez képest 44 százalékos emelkedés.

A szállítások a háború kitörése óta már többször megszakadtak, mivel Ukrajna folyamatosan támadja a gáz- és olajvezeték-rendszereket, illetve azok infrastruktúráját.

Ha leáll a szállítás a Barátság-vezeték északi vonalán, az nagy problémákat okozhat az európai és elsősorban a német üzemanyag-ellátásban. Az Európai Unió olajimportjának 12,2 százaléka Kazahsztánból érkezik, a közel-keleti szállítások pedig szinte teljesen leálltak.

A Barátság-vezetéken keresztül érkező kőolaj a schwedti PCK olajfinomítót látja el Kazahsztánból érkező kőolajjal, amely megközelítőleg a termelés 18 százalékát adja. Az innen származó üzemanyag hajtja Brandenburg tartomány (Berlin városa is itt található) gépjárműveinek 90 százalékát.

A kieső kazah olajat jelenleg a Gdanskba érkező dél-amerikai exporttal igyekeznek pótolni, amely a lengyel PERN vezetékhálózatán keresztül jut el Schwedtbe, azonban ennek volumene egyelőre nem kielégítő.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a PCK olajfinomító 54,17 százaléka továbbra is a Rosznyefty német leányvállalatainak tulajdonában áll, bár a részesedéshez kapcsolódó irányítási jogokat határozatlan időre a Bundesnetzagentur révén a német állam gyakorolja.

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