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kfc
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gyorsétteremlánc

Megdőlhet a KFC egyik legnagyobb bástyája – eladáson gondolkodik a tulajdonos

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb jelentős tranzakció készülhet a nemzetközi vendéglátóiparban, amely alapjaiban rendezheti át egy meghatározó piaci szereplő portfólióját. Információk szerint eladó lehet a KFC egyik legnagyobb franchise-hálózata, az üzlet értéke pedig több százmillió dollárra rúghat.
VG
2026.07.17, 08:57

A délkelet-ázsiai gyorséttermi piacon újabb jelentős tranzakció körvonalazódik. A Thai Beverage (ThaiBev) azt vizsgálja, hogy értékesíti thaiföldi KFC-franchise-üzletágát, amely elemzők szerint több százmillió dollárt érhet. A ThaiBev tanácsadókkal egyeztet a lehetséges eladásról, ugyanakkor a folyamat még korai szakaszban jár, így egyáltalán nem biztos, hogy végül megállapodás születik – írta a Bloomberg.

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Thaiföld a KFC egyik legfontosabb ázsiai piaca / Fotó: Ingrid Balabanova

Több száz étterem kerülhet új tulajdonoshoz

A ThaiBev 2017-ben vásárolta meg a KFC thaiföldi éttermeinek jelentős részét, amikor mintegy 11,4 milliárd bahtért szerzett több mint 250 egységet. Az akvizíció akkor a vállalat élelmiszeripari terjeszkedési stratégiájának fontos eleme volt, amely a sör- és üdítőital-üzletág mellett az éttermi szegmensben is erős jelenlétet biztosított számára.

Thaiföld a KFC egyik legfontosabb ázsiai piaca, ahol több franchise-partner üzemelteti az éttermeket. A lánc az országban több száz egységgel rendelkezik, és a gyorséttermi szektor egyik meghatározó szereplője.

Nem először kerül napirendre a KFC-üzletág értékesítése

A thaiföldi KFC-franchise-ok értékesítésének gondolata korábban is felmerült. Egy másik nagy franchise-üzemeltető, a Restaurants Development már 2020-ban, majd 2022-ben is vizsgálta üzletágának eladását, de végül nem született megállapodás. Akkor a vállalat KFC-hálózatát nagyjából 300 millió dollárra értékelték.

A mostani eset azért is figyelemre méltó, mert a ThaiBev Délkelet-Ázsia egyik legnagyobb italgyártója, amely az elmúlt években tudatosan építette élelmiszeripari és vendéglátóipari portfólióját. Egy esetleges értékesítés arra utalhat, hogy a cég ismét átalakítja befektetéseit, vagy más növekedési területekre kívánja összpontosítani tőkéjét.

Egyelőre sem a ThaiBev, sem a KFC anyavállalataként ismert Yum! Brands nem kommentálta hivatalosan az értesüléseket.

Ebből botrány lesz: új éttermet akar nyitni a Balatonnál az egyik legnagyobb amerikai gyorsétteremlánc, kiborult a polgármester – „Nem akarjuk”

Újabb beruházás körül alakulhat ki vita a „magyar tengernél”. Balatonfüred polgármestere nyilvánosan jelezte: a város nem szeretne nemzetközi gyorsétterem-láncot, miután felmerült, hogy egy ilyen étterem nyílhat a településen.

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