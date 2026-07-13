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Góbi-sivatag
Kína
naperőmű

Kína beüzemelte a világ legnagyobb naperőművét: akkor is áramot termel, ha sötét van – csodájára járnak, hogy csinálták

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A Góbi-sivatagban épült meg a világ legnagyobb CSP–PV hibrid erőműve. Az új kínai létesítmény azt bizonyítja, hogy a hőtárolás életképes alternatíva lehet a nagyméretű akkumulátoros energiatárolás mellett.
VG
2026.07.13, 21:22
Frissítve: 2026.07.13, 21:36

Kína kereskedelmi próbaüzembe helyezte a világ legnagyobb napelemes és koncentrált napenergia-technológiát ötvöző hibrid erőművét. A Góbi-sivatagban épült létesítmény különlegessége, hogy lítiumion-akkumulátorok helyett 550 Celsius-fokos olvadt sóban tárolja a nap energiáját, így napnyugta után még nyolc órán át képes villamos energiát termelni – írta az e-cars.hu.

Ningxia Zhongning: Gobi Desert Turns Green with Solar Panels kína
Világrekordot döntött Kína a napenergia területén / Fotó: Imaginechina via AFP

A China Three Gorges Corporation (CTG) kereskedelmi próbaüzembe helyezte a Hszincsiang tartományban épült, 1 gigawatt teljesítményű Hami-erőművet, amely jelenleg a világ legnagyobb napelemes és koncentrált napenergiás (CSP) hibrid létesítménye. 

A projekt legfontosabb újítása, hogy nem lítiumion-akkumulátorokban, hanem olvadt sóban tárolja a napközben összegyűjtött energiát.

Az erőmű 900 megawattnyi hagyományos napelemes kapacitásból és egy 100 megawattos CSP-egységből áll. Utóbbi 260 ezer, a Napot követő tükörrel koncentrálja a napsugarakat, amelyek az olvadt sót 550 Celsius-fokra hevítik. A tárolt hőből később gőzt állítanak elő, amely turbinát hajt meg, így a rendszer napnyugta után még nyolc órán át képes villamos energiát termelni.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egész 1 gigawattos erőmű éjszaka is teljes kapacitással működik. A nyolcórás esti termelést kizárólag a 100 megawattos hőtárolós blokk biztosítja, amely elsősorban a hálózat kiegyensúlyozását és a napenergia időbeli eltolását szolgálja.

A 1817 hektáron megépült beruházás 3,53 milliárd jüanból, vagyis mintegy 480 millió dollárból valósult meg. A CTG szerint az erőmű évente 2,07 terawattóra villamos energiát termelhet, ami nagyjából 830 ezer háztartás éves fogyasztását fedezi, miközben mintegy 1,63 millió tonnával csökkentheti a szén-dioxid-kibocsátást.

Kína világrekordot döntött meg

A Hami-projekt ezzel megelőzte a dubaji Noor Energy 1 létesítményt, és átvette a világ legnagyobb CSP–PV hibrid erőművének címét. A fejlesztés jól illeszkedik Kína stratégiájába: az ország az elmúlt években sorra építette a világ legnagyobb napelemes beruházásait, miközben egyre nagyobb hangsúlyt fektet a hosszú távú energiatárolásra is.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az olvadt sós hőtárolás nem az akkumulátorok kiváltására szolgál. Míg a lítiumion-rendszerek a rövid idejű teljesítményingadozások kezelésében erősek, a CSP-technológia nagy mennyiségű energia többórás tárolását teszi lehetővé. A legnagyobb kérdés továbbra is a gazdaságosság: a következő évek döntik el, hogy az olvadt sós megoldás képes lesz-e versenyképes alternatívát kínálni a folyamatosan olcsóbbá váló akkumulátoros energiatárolással szemben.

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