Kínai autógyártók megállíthatatlan offenzívában, kijöttek az eladások – a BYD letarolja Latin-Amerikát, kulcsszerepben lesz Szeged
A kínai autógyártók európai térnyerése egyre látványosabb, ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, a folyamat valószínűleg még csak az első szakaszában jár, már most közel egy tucat olyan járműgyár működik Európában, amely kínai tulajdonban van, és további beruházások előkészítése zajlik, köztük a szegedi BYD-üzemé is. A kínai autóipar vezető szakportálja, a Gasgoo Automotive Research Institute most közzétett elemzése azt mutatja meg, hogyan rajzolódik át a kínai autóexport térképe, melyik vállalat hova gyárt, és hol esett vissza jelentősen az érdeklődés.
Miközben a kínai autópiac hónapok óta zsugorodik, a vállalatok soha nem látott ütemben árasztják el termékeikkel a világpiacot. A Gasgoo összefoglalója szerint a kínai autóexport 2026 első öt hónapjában megközelítette a 3,4 millió darabot, a növekedésben pedig már az elektromos és a plug-in hibrid modellek játsszák a főszerepet. A márkák között egyre élesebb a régiós verseny, jelenleg Európában a Chery, Latin-Amerikában a BYD került az élre.
A kínai autógyártók számára jelenleg a növekedés egyik legfontosabb forrása az export. A China Passenger Car Association adatai szerint Kína 2026 első fél évében 4,28 millió autót exportált, 70,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Mivel júniusban 882 ezer jármű hagyta el az országot, az első öt hónap kivitele mintegy 3,4 millió darabra tehető.
A kivitel gyorsulása különösen látványos annak fényében, hogy a kínai belső piac gyengélkedik. A belföldi személyautó-eladások júniusban már a kilencedik egymást követő hónapban csökkentek, az első fél évben pedig 20,4 százalékkal, 8,8 millió darabra estek vissza.
A gyártók ezért egyre nagyobb erőkkel fordulnak Európa, Délkelet-Ázsia, Latin-Amerika és a Közel-Kelet felé.
Minden második külföldre eladott kocsi elektromos hajtású
A cikk adatai szerint májusban Kína mintegy 809 ezer személyautót exportált, ami 73 százalékos éves növekedést jelentett. Ebből körülbelül 435 ezer darab volt tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modell, vagyis az új energiájú járművek már a havi kivitel több mint felét adták. Egy hónappal korábban, áprilisban hozzávetőleg 796 ezer személyautót szállítottak külföldre.
Az UBS arra számít, hogy
a teljes kínai személyautó-export 2026-ban mintegy 40 százalékkal nőhet, az elektromos autók kivitele pedig akár 80 százalékkal is meghaladhatja az előző évit.
Az S&P Global Ratings ennél szélesebb, 30-50 százalékos növekedési sávval számol. A kivitel felfutását egyszerre hajtja
- a kínai gyártók jelentős költségelőnye,
- a belföldi túlkapacitás,
- a hazai árháború,
- valamint az elektromos és hibrid autók iránti növekvő nemzetközi kereslet.
Európában a Chery áll az élen kínai autógyártók versenyében
A Gasgoo Automotive Research Institute január-májusi adatai szerint a kínai márkák nem egyformán erősen teljesítenek az egyes régiókban. Európában, beleértve az Egyesült Királyságot, a Chery vezeti a ranglistát.
- A Chery az első öt hónapban 202 549 személyautót exportált a térségbe, 277,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.
- A második helyen az SAIC Motor állt 180 010,
- a harmadikon a BYD 116 681 darabbal.
A Chery előretörését a Gasgoo a többmárkás stratégiával, a szélesedő modellválasztékkal és az értékesítési hálózat gyors bővítésével magyarázza. A mezőnyben ugyanakkor más gyártók is rendkívüli növekedést értek el: a Changan európai exportja például 634,3 százalékkal ugrott meg. A régiós adatok azt jelzik, hogy a kínai autóipar világpiaci terjeszkedése már nem egyetlen márka sikere, hiszen a hagyományosan erős állami vállalatok, például az SAIC és a Chery mellett gyorsan növekszik a BYD, a Geely, a Changan és több új elektromosautó-gyártó kivitele is.
Oroszországgal együtt Európa ma már Kína személyautó-exportjának több mint felét teszi ki, így a fő exportrégióvá válik. Azonban a jövőbeni növekedés továbbra is politikai változásoknak, kereskedelmi akadályoknak és helyi versenynek van kitéve – teszi hozzá a szakportál.
A BYD Latin-Amerikában tarol
A BYD legerősebb exporttérsége 2026 első öt hónapjában Közép- és Dél-Amerika volt. A Gasgoo szerint ebben a régióban a sencseni vállalat vezette a kínai személyautó-exportőrök rangsorát, miközben Európában a harmadik helyet szerezte meg. A BYD legfontosabb egyedi célpiaca messze Brazília lett.
A vállalat január és május között 186 921 személyautót exportált a dél-amerikai országba. Ez több mint kétszerese a január–márciusi mennyiségnek. A brazil sikerben fontos szerepet játszik, hogy a BYD nem kizárólag tisztán elektromos autókkal van jelen. A vállalat plug-in hibrid modelljei jól illeszkednek azokhoz a piacokhoz, ahol a töltőhálózat még nem mindenütt elég sűrű, az autósok viszont csökkentenék az üzemanyag-felhasználásukat.
Európa már a BYD második nagy pillére
Brazília mellett Európa is egyre fontosabb a kínai gyártónak. A BYD tíz legnagyobb exportpiaca a Gasgoo adatai szerint az Egyesült Királyság, Belgium, Németország és Spanyolország. A cikk kiemeli, hogy az országonkénti exportadatokat óvatosan kell kezelni, ugyanis Belgium nemcsak értékesítési piac, hanem Európa egyik meghatározó jármű-logisztikai központja. Az oda érkező autók egy részét később más országokba szállíthatják tovább, ezért a vámstatisztikában szereplő célország nem minden esetben azonos a végső értékesítés helyével.
A Gasgoo listája alapján a BYD exportja földrajzilag egyre kiegyensúlyozottabbá válik. Latin-Amerika és Európa mellett közel-keleti, délkelet-ázsiai piacok, valamint Hongkong is bekerült a tíz legnagyobb célterület közé.
A külföldi piac tartja növekedési pályán a BYD-t
A BYD májusban több mint 160 ezer autót értékesített Kínán kívül, 80 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.
A BYD vállalat 2026 egészére 1,5 millió darabos külföldi értékesítést célzott meg, ami több mint 40 százalékos növekedést jelentene a 2025-ös, mintegy 1,05 milliós teljesítményhez képest.
Az export erősödése egyre fontosabb ellensúlya a kínai kereslet lassulásának. A BYD belföldi értékesítése 2025 őszétől több hónapon keresztül elmaradt az egy évvel korábbi szinttől, miközben a külföldi eladások sorra döntötték a rekordokat. A nemzetközi növekedéshez azonban egy idő után már nem elegendő Kínából exportálni. A magas szállítási költségek, az importvámok és a kereskedelmi konfliktusok miatt a BYD egyre több célpiacon épít helyi gyártókapacitást.
Kulcsszerepet Szeged az autóiparban
A BYD szegedi gyára a vállalat első európai személyautógyára lesz, a beruházást eddig és élénk figyelem övezte, a kormányváltással ez nem csökkent, de a kommunikáció tónusa jelentősen megváltozott. Míg az előző kormányzat teljes támogatása mellett haladt a beruházás, a helyzet április 12. után annyiban változott, hogy a Tisza-kormány más szempontok szerint vizsgálja az ipari nagyvállalatokat, nem tűr meg semmiféle környezetvédelmi szabályszegést, és ezt éles hangnemben jelzi.
A BYD szempontjából ugyanakkor a stratégiai cél nem változott, mert a szegedi gyár révén a vállalat közelebb kerülhet európai vásárlóihoz, csökkentheti a Kínából történő szállítás költségeit, mérsékelheti az uniós vámok hatását, és rugalmasabban szolgálhatja ki a kontinens egyre gyorsabban növekvő keresletét. A Gasgoo exportadatai alapján Európa már a termelés megkezdése előtt is a BYD egyik legfontosabb piacává vált, így a magyarországi üzem várhatóan kulcsszerepet kap a vállalat következő növekedési szakaszában.