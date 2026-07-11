Megvan az összesítés: így veszik át a kínaiak a járműipart Európában, sorra szerzik meg a gyárakat – Magyarország sem marad ki

Lassan már egy tucatnál jár a kínai kézbe került európai járműgyárak száma. Ha a még építés alatt álló, illetve csak bejelentett beruházásokat nem vesszük figyelembe, jelenleg kilenc kínai tulajdonú járműgyár működik az Európai Unióban, valamint az EFTA-országokban és az Egyesült Királyságban – írja összeállításában az Autopro. Ezek közé tartozik a BYD két magyarországi üzeme – a szegedi személyautógyár és a komáromi buszgyár –, továbbá a Chery barcelonai gyára. A többi üzem azonban más kategóriát képvisel: ezek eredetileg európai autómárkák gyárai, amelyek időközben kínai tulajdonba kerültek. Ennek stratégiai jelentősége is van, hiszen például a Volvo nemrég bejelentette, hogy európai üzemeiben a Geely-csoport más márkáinak modelljei is készülhetnek. Ez jelentősen megkönnyítheti a kínai gyártók európai piacra lépését.

Egyre több európai autógyár van kínai kézben (illusztráció)

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Európai márkák kínai tulajdonban

A kínai Geely-csoporthoz tartozó Volvo Cars jelenleg három európai gyárral rendelkezik:

a belgiumi Gentben, valamint

a svédországi Torslandában és Skövdében, ahol utóbbi üzemben már kizárólag motorokat gyártanak.

A vállalat emellett hamarosan megnyitja kassai üzemét is, ahol kizárólag elektromos autók készülnek majd.

A Geely emellett a London Electric Vehicle Company (LEVC) révén két brit gyárral rendelkezik, míg a csoporthoz tartozó Lotus központja és gyártóbázisa szintén az angliai Hethelben működik.

A legismertebb kínai tulajdonba került európai autómárkák és gyáraik 2026 július elején a következők:

Volvo Cars (Svédország): 2010 óta a Geely tulajdona.

Lotus Cars (Egyesült Királyság): a Geely 51 százalékos többségi tulajdonrésszel rendelkezik, a fennmaradó részesedés a malajziai Etika Automotive kezében van.

MG (Morris Garages, Egyesült Királyság): a legendás brit márkát az állami tulajdonú SAIC Motor vásárolta fel.

LEVC – London Electric Vehicle Company (Egyesült Királyság): a londoni fekete taxik gyártója szintén a Geely-csoport része.

Szegeden a kínai BYD európai szinten is jelentős gyára is említést érdemel, ahol várhatóan az idei negyedik negyedévben, a próbagyártás lezárása után fog megindulni a termelés.