Nagybevásárlásra készülhet az ázsiai óriás: a legnagyobb kiskereskedelmi láncba lapátolnák a milliárdokat – ez lehet a következő nagy dobás, de a vásárlóknak még várniuk kell

A mintegy 11 000, főként franchise-rendszerben működtetett kisboltot jelentő Żabka Polska hálózatba fektetne a 7-Eleven anyavállalata a Nikkei Asia értesülése szerint. A tranzakció értéke több százmilliárd jen lehet, és jól illeszkedik a társaság stratégiájába, amely a nemzetközi terjeszkedés felgyorsítását célozza. A lengyel piacra történő belépéssel a Seven & i először vethetné meg a lábát Közép-Európában.

Felvétel egy 7-Eleven üzletről: a kisboltlánc a lengyel piacra való befektetés előtt állhat (illusztráció)

Fotó: KHUNNINE / Shutterstock

A világ legnagyobb kisboltlánca Közép-Európában tehet stratégiai befektetést

Az eredetileg amerikai, texasi alapítású, majd japán kézbe került 7-Eleven jelenleg a világ legnagyobb kisbolt-hálózata, világszerte mintegy 85 000 üzlettel. A franchise rendszerben üzemelő boltok többségével Ázsiában találkozni, Európában főként a skandináv országokban vannak jelen. A Seven & i anyavállalat már korábban bejelentette közép-európai, elsősorban a régió keleti részére fókuszáló stratégiai terjeszkedési szándékát, most pedig az szivárgott ki, hogy a legnagyobb lengyel, hasonló koncepció szerint működő üzletláncba fektetnének.

Az 1998-ban alapított Żabka ma már több mint tízezer franchise-rendszerben működő üzletet üzemeltet Lengyelországban. Az üzletek elsősorban

készételeket,

meleg snackeket, és

napi fogyasztási cikkeket kínálnak.

A varsói tőzsdén jegyzett vállalat részvényei csütörtökön 10,9 százalékkal ugrottak meg, történelmi csúcsra emelkedve az ázsiai befektetésről szóló értesülések hatására.

A Seven & i a CNBC megkeresésére megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat a lengyel piacvezető kényelmi üzletláncba történő befektetés lehetőségéről, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy végleges döntés még nem született.

Európában is növekedne a japán óriás

A japán kiskereskedelmi csoport az elmúlt években felgyorsította globális terjeszkedését. Célja, hogy a jelenlegi mintegy hálózatát – Japánt is beleértve – 2030-ra 100 ezer egységre bővítse. A Nikkei szerint a Żabkába történő befektetés jelentősen megerősíthetné a vállalat európai jelenlétét.

Amir Anvarzadeh, az Asymmetric Advisors piaci stratégája szerint a részvénypiaci reakció (a japán vállalat pénteki zárása 3,6 százalékos erősödést mutatttak, hétfőn ingadozott az árfolyam, jelenleg a pénteki zárással egyező értéken, 2 080 jenen áll) azt mutatja, hogy a befektetők kedvezően fogadták a Seven & i újabb akvizíciós terveit, miután az ausztrál 7-Eleven teljes felvásárlását követően viszonylag csendes időszak következett a vállalat nemzetközi terjeszkedésében. A szakértő úgy véli, hogy a Żabka üzleti modellje megfelelő kiindulópontot jelenthet a japán társaság számára a közép-európai kényelmi üzletláncok piacán történő további növekedéshez. Az első részesedésszerzés idővel szorosabb stratégiai együttműködés előtt is megnyithatja az utat.