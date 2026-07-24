Brutális pusztítás az orosz Amazonnál – az ukrán drónok elől nem tud hova bújni a kiskereskedő, egyértelműen célponttá vált

A szentpétervári térségben ukrán drónok csapódtak be a Moszkovszkoje országút közelében található polgári infrastruktúrába – közölte Alekszandr Beglov, Szentpétervár kormányzója a TASZSZ beszámolója szerint. A mentési munkálatok azonnal megkezdődtek, miközben a városi közlekedési hatóság öt autóbuszjárat útvonalát ideiglenesen módosította. A szomszédos leningrádi régióban, a Vszjevolozsszki járásban fekvő Novoszaratovka településen pedig dróntalálat érte a Wildberries kiskereskedelmi vállalat egyik raktárkomplexumát, amelynek következtében tűz ütött ki. Alekszandr Drozgyenko kormányzó közlése szerint három ember megsérült, őket kórházba szállították, állapotuk stabil.

A Wildberries kiskereskedelmi vállalat cégjelzése

Fotó: VPales / Shutterstock

Drónok csaptak le a kiskereskedelmi vállalat telephelyére

Az „orosz Amazonnak” is hívott Wildberries raktárkomplexumában tűz ütütt ki. Alekszandr Drozgyenko kormányzó közlése szerint a mostani támadásban három ember megsérült, őket kórházba szállították, állapotuk stabil. A régióban egy másik létesítmény is megrongálódott: a Kirovszki járásban található Szinyavinóban összeomlott a Szevernaja baromfifarm egyik raktárépülete, ugyanakkor ott nem jelentettek sérülteket.

A dróntámadások Tver térségét sem kerülték el. A város közelében, Elevator település logisztikai központjának irodaépületében tűz keletkezett, amelyet a hatóságok rövid időn belül eloltottak. Vitalij Koroljov kormányzó szerint sem a lakosság, sem a vállalat dolgozói nem sérültek meg.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a lelőtt drónok a Belgorodi, Brjanszki, Vlagyimiri, Kalugai, Kurszki, Leningrádi, Novgorodi, Orjoli, Pszkovi, Rjazanyi, Szmolenszki, Tveri, Tulai, Moszkvai és Krasznodari régió, valamint a Krím, az Azovi-tenger és a Fekete-tenger légterében jelentek meg.

A TASZSZ számításai szerint ez volt az év egyik legnagyobb ukrán dróntámadása.

Ennél nagyobb akciót legutóbb június 26-án regisztráltak, amikor az orosz légvédelem 660 drón elfogásáról számolt be. Június 18-án 555, május 17-én pedig 556 pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg a hivatalos adatok szerint.