Ezeket az országokat ránthatja magával az orosz üzemanyaghiány, a lebombázott finomítók miatti benzinkáosz – Magyarország helyzete egyértelműnek tűnik

Súlyos üzemanyagválságot idéztek elő Oroszországban az olajfinomítók ellen az elmúlt hetekben végrehajtott, részben mélységi ukrán dróncsapások. Mindennapossá vált a kutakon hiába várakozó autósok látványa, és nemrég megtörtént az elképzelhetetlen is: a világ egyik legnagyobb dízelexportálójának számító Oroszország július 31-ig betiltotta annak kivitelét, újabb nyomást helyezve a nemzetközi piacokra. Eközben sűrűsödnek azok a nyugtató célú orosz kormányzati megszólalások, melyek szerint a prioritást élvező ágazatokban - így a mezőgazdaságban - továbbra is rendelkezésre áll a szükséges mennyiség. De nem csak Oroszország szenved: a válság üzemanyaghiányt és áremelkedést idézett elő az orosz üzemanyagexport kapcsán nagymértékű kitettséggel bíró Közép-Ázsiában.

Közép-Ázsia, azon belül Kirgizisztán is egyre inkább megérzi az orosz finomítókapacitások kiesését – ezt hozta a kitettség

Fotó: Maximum Exposure PR / Shutterstock

Évtizedes stratégiai hiba ütött vissza a térségben a kitettséggel

Az ukrán dróntámadások jelentőségét és az orosz gazdaságra gyakorolt veszélyességüket példázza az, hogy néhány napja az ukrán harci drónok működésképtelenné tették az omszki olajfinomítót, amely Oroszország egyik legnagyobb feldolgozóüzeme. Az éves szinten közel 22 millió tonna kőolaj feldolgozására képes benzinelőállító üzem közel háromezer kilométerre található a háborús térségtől, azaz az ukránok rendkívül távoli mélységi csapást hajtottak végre egy stratégiai jelentőségű olajinfrastruktúra ellen. A kiesés különösen érzékenyen érintette a közép-ázsiai országokat, mindenekelőtt Kirgizisztánt.

Az X-en megjelent egyik felvétel a finomítóról a támadás után:

Омський НПЗ зустрічає новий FP1!!! pic.twitter.com/yR61ciba7v — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) July 6, 2026

A Discovery Alert friss összeállítása szerint

Oroszország finomítóhálózata jelenleg a becslések szerint körülbelül 20 százalékkal a belföldi kereslet alatti termelési szinttel működik, és az ország 83 közigazgatási régiója közül több mint 78-ban valamilyen üzemanyag-korlátozás van érvényben.

A Szabad Európa Rádió munkatársainak közreműködésével készült, az Oil Price oldalán megjelent cikk szerint ugyanakkor egyes szakértők nem csak a háborús helyzet közvetett folyományaként értelmezik a mostani közép-ázsiai benzinválságot. Az annak is következménye, hogy a közép-ázsiai országok hosszú éveken át nem építettek ki diverzifikált energiaellátási rendszert.