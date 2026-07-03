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EU-bővítés
Maia Sandu
Munteanu
Moldova

Korrupciós botrány söpörte el: nyolc hónapig bírta az EU-tagjelölt miniszterelnöke, ennyi volt, Zelenszkij leshet

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Van egy EU-tagjelölt, amelynek elnökét nem rendíti meg, hogy ellopják a támogatásokat és kiderül: Ukrajnáról van szó. Korrupciós botrány közepette derült ki, hogy az ukránokkal párban emlegetett másik EU-tagjelölt Brüsszelben ünnepelt elnöke is mozdíthatatlannak tűnik, az ügyben azonban nem is érintett miniszterelnök bejelentette lemondását. Bizarr egybeesés.
Pető Sándor
2026.07.03, 11:45
Frissítve: 2026.07.03, 12:06

Ősz óta többször is pukkantak a pezsgősdugók Brüsszelben, mert baráti politikusok nyertek választást: ilyen lelkes üdvözlésben részesült a moldovai elnök Maia Sandu, az új magyar kormányfő Magyar Péter, majd a régi-új örmény miniszterelnök Nikol Pasinján. Az Ukrajnával párban kezelt EU-tagjelölt Moldovát máris korrupciós botrány borította be. A miniszterelnök pénteken bejelentette lemondását.

Korrupciós botrány söpörte el a miniszterelenököt – ALexandru Munteanu a képen még még Marta Kos EU-biztossal együtt örül kinevezésének novemberben
Korrupciós botrány söpörte el a miniszterelnököt – ALexandru Munteanu a képen még még Marta Kos EU-biztossal együtt örül kinevezésének novemberben Fotó: Anadolu via AFP

A moldovai elnök ugyanúgy a helyén maradt, mint az oroszokkal háborúzó Ukrajnában, amely korrupciós botrányai sorozata után nem megbélyegzésben részesült, hanem még több EU-pénzben és a csatlakozási tárgyalásai megnyitásában magyar hozzájárulással, miközben elődei ellen a Tisza-kormány antikorrupciós jelszavakkal politikai bosszúhadjáratot indított.

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Apró országról van szó, de olyanról, amely politikai gyújtópontban helyezkedik el, Ukrajna határán, jelentős Oroszországhoz húzó kisebbségggel és román n yelvet beszélő többséggel. Csatlakozási folyamata az Európai Unióhoz párhuzamosan haladt eddig Ukrajnáéval, gyorsabban mint a Nyugat-Balkán államaié, és ezen a pályán tartotta, hogy Maia Sandu EU-barát pártja nyerte meg a szeptemberi választást alig több mit 50 százalékos részvétel mellett.

A Bloomberg jelenti pénteken reggel: Moldova miniszterelnöke, Alexandru Munteanu mindössze nyolc hónapnyi hivatali idő után lemondott, miután korrupciós botrány rázta meg az Ukrajna és az Európai Unióhoz tartozó Románia közé ékelődő kis ország állami légi forgalomirányító vállalatát.

Sok minden tisztázatlan a lemondás körül, és nem tudjuk, lesznek-e további következményei, az eddigiekből azonban úgy tűnik, nem az távozik az élről, akit a botrány érint. Az államelnök, miként Ukrajnában is, elhatárolta magát, holott küszöbéig ért el a vádak szerint a szenny.

Moldova miniszterelnöke: "már nem tudom ellátni kötelességemet"

Munteanu, aki tavaly novemberben vette át Moldova kormányának vezetését, közleményében azt mondta, hogy már nem tudja „elveivel és meggyőződésével összhangban gyakorolni mandátumát”, ezért úgy döntött, távozik posztjáról.

Hirtelen lemondásának konkrét okát nem részletezte.

Moldovát egy sor olyan vád rázta meg, amelyek szerint a MoldATSA légi forgalomirányító vállalat felső vezetői hamis igazolásokkal szerezték meg pozícióikat, és rendkívül magas fizetésekben és juttatásokban részesültek.

A botrány szélesebb politikai válsággá terebélyesedett, újraélesztve az állami tulajdonú vállalatok gyenge felügyeletével, a nepotizmussal és a korrupcióval kapcsolatos aggodalmakat. Maia Sandu Európa-párti elnök „nagyon súlyos ügynek” nevezte az esetet, és az állami vállalatok szélesebb körű átvilágítását sürgette.

Munteanut személyesen nem hozták összefüggésbe a botránnyal.

„Mély felelősségérzettel és azzal a szilárd meggyőződéssel fogadtam el a miniszterelnöki felkérést, hogy segíthetek jobb irányba változtatni a dolgokat” – írta Munteanu Facebook-bejegyzésében. 

Abban a pillanatban, amikor megértettem, hogy már nem tudom ellátni a kötelességemet, úgy döntöttem, lemondok.

Nem az érintett távozott a politikai vezetésből

 Ukrajnában már volt példa rá – igaz, komoly tüntetések és brüsszeli figyelmeztetések kellettek hozzá –, hogy a politikai vezetés első vonalából távozzon hivatalnok a korrupciós botrányok miatt. Volodimir Zelenszkij elnök azonban –  akinek jobbkeze távozott kényszerűen, érintett barátja pedig elmenekült –  úgy úszta meg, hogy még nagyobb pénzhegyet kapott az EU-tól, ahol ellenlábasa, a magyar Orbán Viktor választást vesztett és most az ő adminisztrációjának tagjait viszik el vezetőszáron korrupciós vádakkal.

Ukraine marks 40 years since Chornobyl disaster
Sandu és Zelenszkij, az elnökök akiket nem rendítheti meg a korrupció, a csernobili atomkatasztrófa áldozataira emlékeznek Fotó: Anadolu via AFP

Moldovában most kormányfő lép le a színről, de a jelek szerint ezt pont nem az teszi, aki a botrány érintettje.

A román Adevarul közölte részletek világítják meg jobban a történetet.

A botrány tovább mélyült, miután a RISE Moldova oknyomozó portál feltárta, hogy Anastasia Taburceanu, Maia Sandu államfő unokatestvére és a MoldATSA szóvivője kevesebb mint egy év alatt több mint egymillió moldovai lejt keresett a vállalatnál. 

írja a lap. Taburceanu ezt követően bejelentette lemondását.

Maia Sandu kijelentette, hogy semmilyen szerepe nem volt unokatestvére alkalmazásában, és a neki kifizetett javadalmazást „meg nem érdemelt pénznek” nevezte. 

A Moldovai Köztársaság elnöke úgy fogalmazott, hogy a MoldATSA bérpolitikája „egyértelmű visszaélés”, és az indokolatlanul kifizetett összegeket vissza kell fizetni.

Hasonlóságaik mellett az ukrán és a moldovai ügyek el is térnek, mindenesetre Volodimir Zelenszkij elnök is elhatárolta magát, és a korrupció kiirtását sürgette, miután a vizsgáló hatóságokat a közvélemény és az európai politika nyomására nem tudta átszervezni. Ukrajna EU-pénzekből duzzasztott nemzetközi tartalékai a rekordokat döntögetik, miközben Európa Oroszország ellen fegyverkezik.

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