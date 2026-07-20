Turisták tömegeinek tett keresztbe az új EU-s szabályozás – közlekedési káosztól tartanak Európa-szerte

Tombol a nyár, és ezzel együtt a nyaralási csúcsszezon is. A vakáció, a nyárra tartogatott szabadságok és a jó idő miatt milliók indulnak útnak pihenés, illetve új helyek felfedezése céljából szerte Európában. Az idei nyár azonban plusz kihívást jelent a nyaralni vágyók, a közlekedési vállalatok és a hatóságok számára egyaránt, miután tavaly életbe lépet az Európai Unió új, harmadik országól érkező állampolgárokra vonatkozó beléptetési és kiléptetési rendszere (European Entry/Exit System, EES), és sok utazó annak hatályba lépése óta először lép az EU területére.

A Doveri kikötőnél és a Csalagútnál is közlekedési fennakadásokra számítanak / Fotó: Justin Tallis / AFP

Ráadásul a Brexit következtében immár az Egyesült Királyság is harmadik országnak számít, így a britekre is vonatkozik az új szabályozás. És mivel a nyári főszezonban várhatóan több millió autós indul útnak Nagy-Britanniában, így egyre nagyobbak az aggodalmak a közlekedési káosz miatt. Dover kikötője az eddigi legnagyobb próbatételére készül az új határellenőrzési miatt – írta a The Guardian.

A brit gazdaság azonban profitálni is tud ebből, mivel az EES miatti fennakadások – a hőhullámokkal, valamint az iráni háború miatti légi közlekedési bizonytalanságokkal együtt – hozzájárultak ahhoz, hogy a belföldi nyaralások száma a koronavírus-járvány óta a legmagasabbra emelkedjen.

A Brexit újabb bosszúságát érezhetik meg a britek

Ezzel együtt Dover kikötője hosszú torlódásokra készül, mivel péntek reggel 6 órától több ezer nyaraló csatlakozott a teherautókhoz Nagy-Britannia legfontosabb La Manche csatornai kompkikötőjénél. A doveri kikötőben szolgálatot teljesítő francia határrendészet (Police aux Frontières, PAF) az EES keretében kézzel rögzíti majd a nem uniós utazók adatait.

Az utasforgalom felgyorsítására épített, 40 millió fontos automatizált rendszer azonban egyelőre nem helyezhető üzembe, mivel a Franciaországban használt szoftverrel kapcsolatos technikai problémák ezt nem teszik lehetővé. Emiatt ugyan a francia határrendészet ezen a nyáron még nem tudja elvégezni az EES által előírt biometrikus regisztrációt – vagyis az arcképfelvételt és az ujjlenyomatok rögzítését –, a kikötő mégis attól tart, hogy már ez a fajta ellenőrzés is jelentős várakozási időt okozhat, mivel minden egyes utazóról külön nyilvántartást kell létrehozni.