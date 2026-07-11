Megindult a búza drágulása Európában, eltűnt majdnem négy millió tonna kukorica: berobbanhat az import – a magyar gazdák a gabonaárakat nyögik

Az Európai Unió búzatermésére vonatkozó kilátások egy hónap alatt nem változtak, a kukoricánál azonban jelentősen rontotta várakozását az amerikai agrártárca. Az alacsonyabb uniós takarmánygabona-kínálat már az importigény növekedésében is megjelenik, miközben az európai búza exportára tonnánként 8 dollárral emelkedett. A takarmánygabonák közül a legfontosabb változás az európai kukorica esetében történt.

Az USDA szerint a kukorica szenvedte meg leginkább az aszályt Európában Fotó: Havrán Zoltán

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) júliusi világpiaci jelentése szerint a 2026/2027-es gazdasági évben 819,97 millió tonna búza teremhet világszerte. Ez alig 94 ezer tonnával marad el a júniusi előrejelzéstől, vagyis globálisan lényegében változatlan maradt a kép.

Az előző gazdasági év rendkívül magas, 843,77 millió tonnás terméséhez képest ugyanakkor közel 24 millió tonnás, mintegy 2,8 százalékos csökkenés várható. Az USDA elsősorban Kanada és az Egyesült Államok terméskilátásait rontotta, ezt részben ellensúlyozta az orosz és az ukrán előrejelzés javítása.

Búza: nem változott az uniós becslés

Az Európai Unióban az USDA továbbra is 136 millió tonnás búzaterméssel számol, vagyis a júniusi prognózist nem módosította. Ez azonban jelentősen, mintegy 9,1 millió tonnával, illetve 6,3 százalékkal elmaradna a 2025/2026-os gazdasági év 145,1 millió tonnás eredményétől.

Az unió búzafogyasztását szintén változatlanul, 113,75 millió tonnára várják. Ez 1,75 millió tonnával alacsonyabb az előző szezon becsült felhasználásánál. A zárókészletekre vonatkozó uniós előrejelzést ugyanakkor júniushoz képest 300 ezer tonnával, 14,33 millió tonnára csökkentették.

Az uniós búzaexport 2026/2027-ben 31 millió tonna lehet, ezen a júliusi jelentés nem változtatott. Az USDA a lezáruló 2025/2026-os szezon

exportmennyiségét 500 ezer tonnával, 31,5 millió tonnára emelte

az unió importját 200 ezer tonnával, 7,2 millió tonnára növelték.

Drágult az európai búza

Az európai búza világpiaci ára egyértelműen emelkedett. A francia, első osztályú, roueni kikötői búza FOB-jegyzése egy hónap alatt 8 dollárral, tonnánként 237 dollárra nőtt. Az USDA szerint az áremelkedést részben a takarmánykukorica drágulása támogatta.