Berepültek az oroszok a lengyel légtérbe: készen álltak arra, hogy leszedik, de becsapódott a Kh-101-es – „reggel óta folyamatos készültségben vagyunk!"

A rendelkezésre álló információk szerint egy orosz Kh-101-es robotrepülőgép megsértette Lengyelország légterét az Ukrajna ellen végrehajtott nagyszabású éjszakai támadás során − közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Egy Kh-101-es roncsai. Ilyen robotrepülőgép sértette meg a lengyel légteret. / Fotó: Dmytro Stoliarenko

Lengyelországból nem jelentettek sebesülteket vagy jelentős anyagi károkat, az orosz támadás idején pedig több repülőgép is a levegőbe emelkedett, hogy szükség esetén azonnal reagálhassanak.

Mindent elkövettek a lengyel légtér védelme érdekében

A lengyel vadászgépek és egy légtérellenőrző repülőgép már a riasztás előtt is a levegőben voltak, hogy megfigyeljék a helyzetet az orosz offenzíva ideje alatt. A lengyel hadsereg közlése szerint a földi telepítésű légvédelmi rendszereket és radaregységeket szintén fokozott készültségbe helyezték.

Készen álltunk a robotrepülőgép megsemmisítésére, amennyiben az folytatta volna útját

− mondta Donald Tusk, aki szerint a hadsereg nagyon gyorsan és hatékonyan reagált a helyzetre.

A robotrepülőgép Kelet-Lengyelországban, a Lublin térségében fekvő Tarnawa-Kolonia közelében csapódott be.

A rendelkezésre álló információk szerint nem történt személyi sérülés és anyagi kár sem keletkezett.

A kora reggeli órák óta valamennyien fokozott készültségben vagyunk

− számolt be az aktualitásokról Donald Tusk.

A lengyel hatóságok jelenleg vizsgálják az eszközt, valamint az eset körülményeit is. A Kyiv Post szerint a miniszterelnök Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszterrel és Marcin Kierwinski belügyminiszterrel együtt Lublinba utazott, hogy részt vegyen a lengyel biztonsági szolgálatok koordinációs értekezletén.

Moszkva nagyszabású támadást hajtott végre

A lengyel incidens akkor történt, amikor Oroszország szerda éjszaka rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint legalább nyolcan életüket vesztették, és több tucatnyian megsebesültek.

Ukrán források szerint Krivij Rih térségében egy ballisztikus rakéta eltalált egy lakóházat, aminek következtében hatan meghaltak, míg több nagyvárosban a robbanások és lehulló törmelékek követeltek áldozatokat. Mindemellett az anyagi kár is jelentős.