Szanált a Lidl: oda az ajándékrendszer, de tovább lehet kuponozni – hozott meg nem is a cég, beviheti a figyelmetleneket a dzsungelbe

Miként a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, a Lidl Magyarország július 1-jén jelentette be, hogy a bejelentést követően kevesebb mint 24 órán belül élesíti is az új kedvezményrendszerét, mely – kiadott tájékoztatásuk alapján – a jelenlegi kuponrendszert váltja fel. A július 2-án tapasztaltak alapján az élesítés valóban megtörtént: rengeteg új kupon jelent meg az alkalmazásban, melyeket a korábbi költések alapján halmozódó pontokért cserébe lehet „megvásárolni”. Ugyanakkor megmaradtak a hetente frissülő kuponok is.

A Lidl Magyarország új kedvezményrendszert vezet be (illusztráció)

Fotó: Lidl Magyarország

Szanált és újított a Lidl

Mint jeleztük, a Lidl Magyarországnál sikerült az ígéret tartása: július 2-án valóban élessé vált a minden elköltött 100 forint után 1 pontot az alkalmazáson belül jóváíró rendszer, és ahogy az újdonság promóciójában szerepelt, az alkalmazásban megjelent az ajándékként járó induló száz pont jóváírása. Megjelentek továbbá azok a kuponok is, melyeket a vállalat a kedvezményprogram részeként jelzett, és amelyek számát mintegy 250-ben adta meg a vállalat.

Működik a Lidl új pontgyűjtő rendszere – az első vásárlás utáni jóváírás az alkalmazában

Fotó: VG

Maradtak ugyanakkor a heti rendszerességgel frissülő kuponok, és ahogy a vásárlás során az egyik budapesti üzletben elmondták: a heti rendszerességgel frissülő kuponokra épített kedvezményrendszer továbbra is érvényes lesz. Eltűntek viszont az alkamazásból az eddigi ajándékkuponok, melyeket a cég Kupon Plus néven hivatkozott, és amelyek egy adott hónapon belül, meghatározott költési összeghatár elérésekor váltak aktiválhatóvá.

A Kupon Plus azonnali – praktikusan hónap elejére időzített – rendszerének szanálását a vállalat annyira komolyan gondolta, hogy annak érintőfelületei az alkalmazásban el is tűntek július 2-ra, és a honlapon sem érhető el a legutóbbi hónapról szóló tájékoztatóoldal.

Így teljesült a vállalat azon ígérete, miszerint a vásárlók nem előre kijelölt ajándékok, hanem egy széles spektrumról elérhető választékból jelölhetik ki a nekik tetsző, ilyenformán ingyenes terméket. A vásárlásért kapott, és később ajándéktermékekre fordítható pontok jóváírásának van némi átfutási ideje, erre a pontérték mellett piciny „i”-betű emlékeztet (ez látható az iménti képen is). Ha a jóváírás a háttérben megtörténik, akkor a jóváírt pontok az addig összegyűjtöttekkel együtt ajándéktermék megszerzésére fordíthatók.