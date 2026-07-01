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Olaszország
Katar
LNG

Újabb csapás érte az európai gázpiacot: Katar ismét LNG-szállításokat függesztett fel

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Már hónapok óta akadozik a katari cseppfolyósított földgáz (LNG) olaszországi exportja. A kieső mennyiség egy részét sikerült pótolni, azonban az ellátási zavarok előreláthatóan hónapokig elhúzódnak majd.
Nagy Krisztián
2026.07.01, 14:09

A QatarEnergy továbbra is vis maiorra hivatkozik, ezért csúsznak az Olaszországba tartó LNG-szállítások. A fennakadás az Edison energiavállalat szeptember elejéig ütemezett rakományait érinti.

Katar újabb LNG-szállításokat függesztett fel
Katar újabb LNG-szállításokat függesztett fel / Fotó: GreenOak

Az Edison számolt be a kieső LNG-szállításokról

A QatarEnergy meghosszabbította a vis maior helyzetet, mivel az iráni konfliktus következményei miatt továbbra sem tudja teljesíteni szerződéses szállítási kötelezettségeit − írta hétfő esti közleményében az Edison, amiból az is kiderül, hogy

a katari vállalat korábban augusztus közepéig függesztette fel a tranzitot.

Az amerikai-iráni előzetes békemegállapodást követően ugyan a hajóforgalom megindult, azonban az ellátási láncok továbbra sem álltak teljesen helyre, a szállítmányozók egy része pedig kivár. Ennek oka, hogy a helyzet továbbra sem teljesen stabil, a harcok az elmúlt napokban is fellángoltak, a hajótársaságoknak pedig biztonsági garanciákra van szüksége a zavartalan működéshez.

Csúsznak a szállítások

Az Edison március elején kapta az első értesítést a QatarEnergytől, az olasz vállalat azóta igyekszik pótolni a kieső mennyiséget, miközben fenntartotta az LNG-terminál kapacitásait. Az Edison közlése szerint május 25-ig összesen 17 szállítmányt töröltek, amiből kilencet sikerült egyéb forrásokból pótolni. Ez összességben 1 milliárd köbméternyi LNG-kiesést jelent.

Az Edison 2009-ben egy 25 évre szóló, hosszú távú szerződést kötött a QatarEnergyvel, amely alapján évente 6,4 milliárd köbméter LNG érkezik Olaszországba.

Olaszország LNG-importja 2025 első tizenegy hónapjában megközelítőleg 18,7 milliárd köbméter volt, a teljes éves mennyiség pedig becslések szerint 20 milliárd köbméter körül alakulhatott. Ez azt jelenti, hogy a Katarból érkező szállítmányok az éves LNG-import nagyjából egyharmadát teszik ki.

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