Kiszivárgott: totális hátraarcra készülhetnek Ursula von der Leyenék az orosz gázszankció kapcsán – nem tudják átverni az EU-n, győzhetnek a lázadók

Újabb akadályba ütközött az EU oroszellenes szankciós csomagja, ezért most három forgatókönyv is az asztalon van azért, hogy a szervezet döntéshozói túllendülhessenek a holtponton. A Bloomberg értesülései szerint az egyik lehetőség egy 24 hónapos átmeneti időszak biztosítása lenne, mielőtt életbe lépnének azok a korlátozások, amelyek megtiltanák az európai vállalatoknak az orosz LNG harmadik országokba történő átrakodását és továbbértékesítését. A második opció az intézkedés teljes elvetése, míg a harmadik – és politikailag a legköltségesebb – lehetőség a teljes szankciós csomag visszavonása. Az Európai Bizottság korábban azt is vizsgálta, hogy a már meglévő LNG-szerződések meghosszabbításának engedélyezésével lehetne kompromisszumot kialakítani. Diplomáciai források szerint az orosz olaj árplafonjának befagyasztása akkor is fennmaradhat, ha a csomag többi eleméről továbbra sem születik megállapodás.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke - elakadt a 21., Oroszország elleni szankciós csomag, többek között az orosz LNG kapcsán van tagállami ellenállás

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Görögország továbbra is ellenzi az LNG-korlátozásokat

Mint a Világgazdaságon arról beszámoltunk, az újabb szankciós csomag múlt héten akadt el, miután Görögország kitartott amellett, hogy nem támogatja az LNG-re vonatkozó új korlátozásokat. Információk szerint Ausztria is fenntartásokat fogalmazott meg, míg korábban Bulgária és Olaszország más kérdésekben akadályozta a megállapodást. Bulgária eredetileg azt követelte, hogy vegyék le a szankciós listáról Kirill orosz pátriárkát, ami végül meg is történt, így ez az akadály elhárult.

A litván külügyminiszter, Kęstutis Budrys a hét elején arról beszélt, hogy a tagállamok továbbra sem tudnak közös álláspontra jutni az orosz LNG-importot érintő szigorításokról.

A vita hátterében az is áll, hogy az EU tavaly módosította az orosz olaj árplafonjának rendszerét: az új mechanizmus szerint a plafont félévente az orosz uráli (Urals) típusú kőolaj átlagos piaci áránál 15 százalékkal alacsonyabb szinten határozzák meg.

Az olajárak a diplomáciát is megnehezítik, felpuhultak az eredeti elképzelések

A közel-keleti konfliktusok miatt megugró világpiaci olajárak automatikusan magasabb árplafont eredményeznének, ami éppen a szankciók egyik legfontosabb célját gyengítené: az orosz költségvetés olajbevételeinek visszafogását.

Ennek elkerülése érdekében az uniós tagállamok a múlt héten megállapodtak abban, hogy legalább július 23-ig befagyasztják a jelenlegi, hordónként 44,10 dolláros árplafont.

Az egyhetes hosszabbítás célja az volt, hogy időt adjon a tagállamoknak a teljes szankciós csomagról szóló egyezség kidolgozására.

A legújabb szankciós csomag kapcsán látható viták egy olyan tendencia kibontakozására utalnak, amely veszélybe sodorhatja az Ukrajna támogatását szolgáló, immár négy éve követett stratégiát. Több ország – köztük Görögország, Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria és Portugália – kivételeket követel a Brüsszel által előkészített legújabb szankciócsomag alól, vagy egyes javaslatokat teljes egészében blokkol – írtuk a Financial Times alapján.

A kijevi székhelyű lap, az Eurintegration arról ír, hogy a tárgyalások során több eredeti javaslat is jelentősen módosult. Az uniós országok saját gazdasági érdekeik védelmében számos kérdésben engedményeket kértek, így például

felpuhították és elhalasztották a volt orosz katonák uniós beutazásának tilalmát, míg

egyes orosz halászati termékek importkorlátozását végül teljesen kivették a csomagból.

Az uniós nagykövetek a héten ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy megpróbálják feloldani a patthelyzetet. A tét nem csupán a 21. szankciós csomag elfogadása, hanem az is, hogy az Európai Unió képes marad-e egységesen fenntartani az Oroszországgal szembeni gazdasági nyomást a háború negyedik évében.