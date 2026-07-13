A Google megveti a lábát az európai energiaiparban: német magfúziós startupba pumpálja a pénzt, de vár is valamit cserébe

A Google stratégiai befektetőként csatlakozott a német Proxima Fusion 400 millió eurós tőkebevonásához, mellyel a vállalat értéke 2,4 milliárd euróra emelkedett. A technológiai óriás első alkalommal fektetett európai magfúziós vállalatba, és nem pusztán pénzügyi megtérülést remél: hosszabb távon a startup jövőbeli erőművéből származó villamos energiára is igényt tartana adatközpontjai működtetéséhez.

A Google megveti a lábát az európai energia iparban: német magfúziós startupba pumpálja a pénzt, de vár is valamit cserébe / Fotó: Konstantin K4

A finanszírozási kört a brit milliárdos Alex Gerko kereskedőcége, az XTX Markets vezette, mely a 400 millió eurós (mintegy 160 milliárd forintos) befektetés negyedét biztosította. A körben részt vett az East X Ventures is, míg a Google stratégiai befektetőként szállt be a vállalatba. A Proxima Fusion 2023-ban vált ki a német Max Planck Plazmafizikai Intézetből.

A Proxima Fusion célja, hogy 2031-re egy mintegy 2 milliárd eurós (közel 800 milliárd forintos) demonstrációs magfúziós létesítményt építsen Németországban,

mely igazolhatja, hogy technológiája kereskedelmi méretekben is alkalmas villamos energia előállítására. Ezt követően a 2030-as évek végére egy hálózatra kapcsolható erőművet helyezne üzembe.

A projekt finanszírozásához a vállalat 1,2 milliárd euró (megközelítőleg 480 milliárd forint) szövetségi támogatást igényel a német kormánytól, miközben Bajorország már 400 millió euró (mintegy 160 milliárd forint) támogatást ígért.

A Financial Timesnak nyilatkozó Francesco Sciortino vezérigazgató szerint a Google minden lehetséges energiaforrást vizsgál, hogy elegendő villamos energiát biztosítson gyorsan növekvő adatközpontjai számára. Elmondása szerint a technológiai vállalat nemcsak befektetőként jelent meg, hanem érdeklődik a Proxima későbbi kereskedelmi erőművéből származó áram iránt is. A startup több lehetséges ügyféllel is tárgyal, de a vezérigazgató nem nevezte meg őket.

Nem először nyúl a magfúzióhoz a Google

A Google számára ez nem az első lépés a nukleáris technológiák felé. Korábban befektetett az amerikai Commonwealth Fusion Systemsbe, mellyel hosszú távú áramvásárlási megállapodást is kötött a 2030-as évek elejére. Emellett megállapodott arról is, hogy 2035-től 500 megawatt villamos energiát vásárol a Kairos Power kis moduláris hasadási atomreaktoraiból.